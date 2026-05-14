最終第4クール『禍進譚』この夏より放送。真の戦い、真の絶望が今まさに始まる『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』

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この夏、ついにアニメ『BLEACH』完結！黒崎一護の、最後の戦い

『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』

『BLEACH 千年血戦篇』の最終クールとなる『禍進譚』ティザーPVでは、これまでの物語を登場キャラクターのセリフで振り返り、これから描かれるであろう黒崎一護とユーハバッハの激しいバトルを予感させる映像で期待が高まる構成となっている。

ティザーPV



©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

原作完結編のアニメ化となる『BLEACH 千年血戦篇』もいよいよ『禍進譚』で結末を迎える。情報量の多い物語だけに前3クールを見て設定などを予習しておきたい。

2026年7月より第4クール『禍進譚』放送開始。その前クールの『相剋譚』では霊王宮を舞台に、お互い相容れない死神と滅却師たちが大激突。三界の存亡を賭けた戦いが繰り広げられた。

2004年にアニメ放送が開始され、2012年まで放送された『BLEACH』。2022年から始まった原作完結編『BLEACH 千年血戦篇』のアニメ化は第3クール『相剋譚』でいよいよ物語も佳境を迎えるが、10年間のアニメの進化により、エフェクトやスピード感など、その描写は格段にスケールアップし、TVアニメとは思えないクオリティとなっている。『相剋譚』はクライマックス直前の、物語の密度の濃さも手伝い、見応えがあり、かつ最終クールへの期待が膨らむ展開が楽しめる。