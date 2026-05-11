企業内ビジコン事務局の取り組みにフォーカスしたアワード「ビジコンAWARDS 2026」が6月10日に開催

株式会社フィラメントは、企業内の事業提案制度であるビジネスコンテストを支える事務局の取り組みを評価するアワード「ビジコンAWARDS 2026」を6月10日に開催する。

「ビジコンAWARDS 2026」は、企業内ビジネスコンテストを企画・運営する事務局の挑戦と成果を評価し、その知見を共有することで企業における新規事業創出の取り組みの高度化を目指すというもの。2025年に続いて2回目の開催になるという。

同社によると、社内ビジネスコンテスト（ビジコン）は社員のアイデアを事業化につなげる仕組みとして企業で導入され、近年では人材育成や企業変革を促すものとしても活用が進んでいるそうだ。

成功するビジコンの背景には、制度設計や運営、応募者支援などを担う「事務局」の存在があるのという。「ビジコンAWARDS」では、企業が実施する社内ビジネスコンテスト運営において重要な役割を果たす事務局の取り組みに注目し、その挑戦と成果を評価することを目的に創設。社員のアイデアを具現化し新規事業創出につなげるための事務局の努力や工夫を可視化し、その知見を広く共有することで、より多くの企業がビジコンを通じて企業変革に挑戦しやすい環境づくりを目指すという。事務局の優れた取り組みを社会に発信することで、新規事業創出の仕組みの進化と持続的な企業変革の加速に貢献していきたいとしている。

6月10日に行われる最終審査会では、ビジコン事務局担当者を対象とした観覧招待枠を用意しているとのこと。観覧招待チケットの概要は以下。

・ビジコン事務局担当者を対象、

・一社あたり2名まで申し込み可能、

・社内ビジコンを準備中（検討中）という担当者も対象

・申込みURL（https://bizcon-awards2026.peatix.com/）

当日はファイナリストによる事例発表やトークセッションを通じ、他社の制度設計をはじめ、運営の取り組みや試行錯誤などを当事者の視点で学べるという。

開催概要は以下の通り。

・名称：ビジコンAWARDS 2026

・開催日：2026年6月10日（水）

・会場：港区立産業振興センター ホール大

・所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア

・URL：https://bizcon-awards.com/2026