Apple製品なのに、公式より1万円以上安い。M5搭載MacBook ProがAmazonで値下がり中

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Apple ノートパソコン「MacBook Pro（M5／16GB／1TB）」をチェック！

Appleのノートパソコン「MacBook Pro（M5／16GB／1TB）」がAmazonで値下がり中。

Apple製品は、基本的に「どこで買っても同じ価格」というイメージが強い。だからこそ、AmazonでApple公式より1万円以上安くなっているのを見ると、少し気になってしまう人も多いだろう。

今回値下がりしているのは、最新のM5チップと1TB SSDを搭載した14インチMacBook Pro。MacBook Airで十分か迷っていた人でも、この価格差ならLiquid Retina XDRディスプレイやHDMIポートを備えた“Pro側”を選ぶ理由が見えてくる。数年前のIntel Macを使い続けている人にとっても、そろそろ気になってくるタイミングかもしれない。

①Liquid Retina XDRディスプレイ搭載

Liquid Retina XDRディスプレイを搭載し、最大1,600ニトのピーク輝度や高コントラスト表示に対応する。写真や動画だけでなく、資料やブラウザーを表示する場面でも見やすさにつながりやすい。

②M5＋16GBメモリ＋1TB SSD構成

M5チップに16GBユニファイドメモリ、1TB SSDを搭載するモデル。ブラウザーを複数開きながら作業したり、写真や動画データを保存したりする用途でも容量に余裕を持ちやすい。

③HDMI＋Thunderbolt 4搭載

Thunderbolt 4（USB-C）×3に加え、HDMIポートも搭載する。変換アダプターなしで外部ディスプレイにつなぎやすく、デスク環境を組みやすい構成だ。