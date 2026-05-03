積み上げた強さは、静かに世界を変えていく。第2期が7月から放送開始の『片田舎のおっさん、剣聖になる』

片田舎にいたのは“本物”の剣士だった

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剣聖と称されるに至ったベリルの物語、7月より第2期放送！ 累計900万部の王道剣客無双ファンタジー！

『片田舎のおっさん、剣聖になる』

7月の放送に向けて新たに公開されたPV第3弾は、ロックバンド・ユニコーンが担当するオープニング主題歌「クレナイノハ」を使用。最強の剣聖と呼ばれるベリルが未だ越えられない壁、父・モルデア・ガーデナントと対峙する、緊迫感溢れる映像となっている。

第2期 PV第3弾



©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会

しがない剣術道場師範が騎士団指南役に任命される、物語の導入部となる『片田舎のおっさん、剣聖になる』第1期。第2期放送前に、その培ってきた強さを振り返っておこう。

2026年7月より第2期を放送予定の『片田舎のおっさん、剣聖になる』。第1期では片田舎の剣術道場師範であったベリルが、かつての教え子で王国騎士団長のアリューシアに担ぎ出され、騎士団の指南役に任命される。そして、国王に剣聖と称されるまでの姿が描かれた。

主人公のベリルはチートな力で圧倒するアニメではないため、アクションシーンに派手さはないが、過去の経験に裏打ちされた強さと主人公の渋さがじわじわと伝わってくる。師匠として弟子らの成長を見守るベリルは、『ONE PIECE』のサンジや、『TIGER & BUNNY』の虎徹など、飄々としつつも最後はびしっと決めるキャラクターを演じることの多い平田広明が声を担当している。