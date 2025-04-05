週末に入り、春アニメ新作品がどんどん放送開始されるので、なんとか追いついていきたい。特集第6回は、『九龍ジェネリックロマンス』『GAMERA -Rebirth-』『俺は星間国家の悪徳領主！』など、計6作品を紹介。

恋が、秘密を解き明かす――。

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

作品解説

ノスタルジー溢れる街「九龍城砦（くーろんじょうさい）」の不動産屋で働く鯨井令子（くじらい れいこ）は先輩社員である工藤発（くどう はじめ）に心惹かれていた。その恋を自覚した令子は、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿だった――。妖しくも美しい九龍の街で繰り広げられる日常。秘めた想いは密かな願いと成って、衝撃の真実を連れてくる。過去・現在・未来が交錯する中、恋が、秘密を解き明かす――。

スタッフ

監督：岩崎良明

シリーズ構成・脚本：田中 仁

キャラクターデザイン：柴田由香

総作画監督：竹本佳子、中谷友紀子

美術監督：金子雄司

美術デザイン：平澤晃弘

プロップデザイン：岩永悦宜

色彩設計：松山愛子

撮影監督：今泉秀樹

編集：吉武将人

音響監督：明田川 仁

音楽：佐高陵平（Hifumi,inc.）

アニメーション制作：アルボアニメーション

オープニング主題歌：「サマータイムゴースト」（歌：水曜日のカンパネラ）

エンディング楽曲：「恋のレトロニム」（楽曲：mekakushe）

キャスト

鯨井令子：白石晴香

工藤 発：杉田智和

蛇沼みゆき：置鮎龍太郎

タオ・グエン：坂 泰斗

楊明：古賀 葵

小黒：鈴代紗弓

ユウロン：河西健吾

番組情報

テレ東系列ほか：4月5日より毎週土曜23:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kowloongr.jp/

公式X（Twitter）@kowloongr_jp

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会