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2025春アニメ大特集 第6回

【2025春アニメ】『九龍ジェネリックロマンス』に『GAMERA -Rebirth-』『俺は星間国家の悪徳領主！』

2025年04月05日 11時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　週末に入り、春アニメ新作品がどんどん放送開始されるので、なんとか追いついていきたい。特集第6回は、『九龍ジェネリックロマンス』『GAMERA -Rebirth-』『俺は星間国家の悪徳領主！』など、計6作品を紹介。

2025春アニメ特集 第6回 紹介作品

恋が、秘密を解き明かす――。
『九龍ジェネリックロマンス』

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

作品解説
ノスタルジー溢れる街「九龍城砦（くーろんじょうさい）」の不動産屋で働く鯨井令子（くじらい れいこ）は先輩社員である工藤発（くどう はじめ）に心惹かれていた。その恋を自覚した令子は、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿だった――。妖しくも美しい九龍の街で繰り広げられる日常。秘めた想いは密かな願いと成って、衝撃の真実を連れてくる。過去・現在・未来が交錯する中、恋が、秘密を解き明かす――。

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

『九龍ジェネリックロマンス』

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

スタッフ
監督：岩崎良明
シリーズ構成・脚本：田中 仁
キャラクターデザイン：柴田由香
総作画監督：竹本佳子、中谷友紀子
美術監督：金子雄司
美術デザイン：平澤晃弘
プロップデザイン：岩永悦宜
色彩設計：松山愛子
撮影監督：今泉秀樹
編集：吉武将人
音響監督：明田川 仁
音楽：佐高陵平（Hifumi,inc.）
アニメーション制作：アルボアニメーション
オープニング主題歌：「サマータイムゴースト」（歌：水曜日のカンパネラ）
エンディング楽曲：「恋のレトロニム」（楽曲：mekakushe）

キャスト
鯨井令子：白石晴香
工藤 発：杉田智和
蛇沼みゆき：置鮎龍太郎
タオ・グエン：坂 泰斗
楊明：古賀 葵
小黒：鈴代紗弓
ユウロン：河西健吾

番組情報
テレ東系列ほか：4月5日より毎週土曜23:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kowloongr.jp/
公式X（Twitter）@kowloongr_jp

©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

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