7月に第2期放送決定！可愛い顔で戦場を支配する、異世界転生の皮をかぶった戦争アニメ『幼女戦記』に備えよう

第2期放送への備えは怠るべきではないし、怠ることなど不可能

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7月に第2期放送決定！世界に幼女として転生したエリートの物語

『幼女戦記』

3月に開催されたAnimeJapan 2026にて7月からの放送が発表された『幼女戦記Ⅱ』。この第2期には杉田智和、日笠陽子の出演も決定。発表と同時に解禁されたメインPV第1弾は、ターニャたちの躍動するシーンに加え、帝国軍参謀本部の指揮官たち、そして帝国に激しく抗う多国籍義勇軍の面々の様子も描かれている。

第2期メインPV第1弾



©カルロ・ゼン・KADOKAWA 刊/幼女戦記2 製作委員会

多数のキャラクターや国家情勢などが複雑な『幼女戦記』。この第2期の放送前に、ぜひ第1期を振り返っておこう。

其れは、幼女の皮をかぶった化物――。

2026年7月より第2期を放送予定の『幼女戦記』。幼女ターニャ・デグレチャフに転生した冷徹なエリートサラリーマンが、異世界の世界大戦の帝国軍の中で、明晰な頭脳と類い希な魔法能力で出世していく。ターニャ自体は後方勤務を望んでいるのに、その行動は裏目に出てしまい、いつも最前線に繰り出されてしまう。

アニメ自体はスピード感のある戦闘シーンや重厚な描写はクオリティが高く、見応え十分。また心の叫びを演じたら声優界でも定評のある悠木碧がCVを担当するターニャの、見た目と中身を使い分ける演技も見どころだ。第1期は2017年に放送された全12話で、7月からの第2期放送前に観ておきたい。第1期の直接的な続編となる劇場版も2019年に公開されている。