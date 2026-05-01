【無料ゲーム】ハリー・ポッター「ホグワーツ・レガシー」なんと0円！ 5月4日までの期間限定
Epic Games Storeにて5月1日より、「ホグワーツ・レガシー」が無料配布中だ。期間は2026年5月4日0時まで。
本作は、ハリー・ポッターの世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。オリジナルの主人公をカスタマイズし、魔法薬の調合や呪文の習得、才能のアップグレードを経て物語の謎を追っていく。
今回は映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開から25周年を記念した無料配布。通常8778円のところ、いまだけ0円でゲット可能だ。恒例の「毎週無料ゲーム」とは別枠で、期間が短めとなっているためお早めに。
ユーザーからは「本当に面白い作品」「ありがとうございます！」「持ってない人うらやましい」「意気揚々と貰いに行ったらもう持ってた」「歩き回るだけで価値のあるゲーム」「そろそろ２発表する布石か？」など、感謝と驚きの声が寄せられていた。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「ホグワーツ・レガシー」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/hogwarts-legacy
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