Epic Games Storeにて5月1日より、「ホグワーツ・レガシー」が無料配布中だ。期間は2026年5月4日0時まで。

本作は、ハリー・ポッターの世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。オリジナルの主人公をカスタマイズし、魔法薬の調合や呪文の習得、才能のアップグレードを経て物語の謎を追っていく。

今回は映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開から25周年を記念した無料配布。通常8778円のところ、いまだけ0円でゲット可能だ。恒例の「毎週無料ゲーム」とは別枠で、期間が短めとなっているためお早めに。

ユーザーからは「本当に面白い作品」「ありがとうございます！」「持ってない人うらやましい」「意気揚々と貰いに行ったらもう持ってた」「歩き回るだけで価値のあるゲーム」「そろそろ２発表する布石か？」など、感謝と驚きの声が寄せられていた。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「ホグワーツ・レガシー」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/hogwarts-legacy

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