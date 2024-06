セガは6月7日、WB Gamesより発売中のオープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』にて、「夏のアップデート」を無料で配信開始した。今回のアップデートでは、フォトモードなどの機能拡張やコンテンツを追加している。

また、新たなクエスト「呪いのホグズミード店」をクリアすると、報酬として自分のホグズミードの店を獲得できるほか、「店主の装飾品セット」を受け取れるという。

■「夏のアップデート」で追加される内容

●フォトモード

●才能ポイントをリセット

●「呪いのホグズミード店」のクエスト

●生きた眼鏡

●アズカバン囚人の服装とコート

●魔法薬「フェリックス・フェリシス」のレシピ

●ラベンダーの北極星の箒

●オニキス・ヒッポグリフの乗り物

限定クエスト「呪いのホグズミード店」

カサンドラ・メイソンはホグズミードで店を持っているが、この不思議で荒れ果てた店では何もうまくいかない。メイソン夫人の店の下には何か不吉な秘密が、そして彼女が店を売りたがっているのはなぜなのか? それらの答えは、「呪いのホグズミード店」のクエストでのみ知ることができます。

「呪いのホグズミード」限定クエストをクリアすると、報酬として自分のホグズミードの店が与えられ、アイテムと装備をどの店よりも高値で売却できる。

また、「呪いのホグズミード店」をクリアすると、羽根飾りとお守りを付けた黄褐色と濃い青緑の魅力的なコーディネートで、お洒落に気を遣う店主や実業家ホグワーツ生にぴったりの服装「店主の装飾品セット」を受け取れる。

【ゲーム情報】

タイトル:ホグワーツ・レガシー

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5/Xbox Series X|S/PC版:発売中(2023年2月10日)

PS4/Xbox One版:発売中(2023年5月5日)

Nintendo Switch版:発売中(2023年11月14日)

価格:

PS5/Xbox Sries X|S通常版:9878円(パッケージ/ダウンロード)

PS5デラックス・エディション:1万978円(パッケージ/ダウンロード)

PS4/Xbox One/Switch/PC通常版:8778円(パッケージ/ダウンロード)

PS4デラックス・エディション:9878円(パッケージ)

PS4デラックス・エディション:1万978円(ダウンロード)

Switchデラックス・エディション:9878円(ダウンロード)

※パッケージ版はPS5/PS4/Switchのみ

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。