セガは2月27日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)版が発売中の『ホグワーツ・レガシー』について、発売後2週間の全世界販売数が1200万本、8億5000万ドルの売上を突破し、世界最大級のゲーム販売記録を樹立したことを発表。

本作は、現在発売されている3つのプラットフォームでWarner Bros. Gamesの販売記録を更新するなど、世界的に高い評価を得ている。また、本作の総ゲームプレイ時間は約2億8000万時間、Twitchにてシングルプレイゲームとして過去最大の128万人のピーク同時視聴者を記録し、ストリーミングの記録も塗り替えている。

なお、セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当している。

【Warner Bros. Gamesのプレジデント、デイビッド・ハダッド氏コメント】 『ホグワーツ・レガシー』が世界中のゲーマーやゲーム初心者のファン、レビュアーから大きな反響を得ていることに大変感激し、また誇りに思っています。 Avalanche Softwareの開発チームは、ホグワーツでの生活というファンの夢を叶える、すばらしい魔法ワールド体験を提供し、当社のパブリッシングチームは、世界的にインパクトのあるキャンペーンを実行しました。

本作はPlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switchでも発売され、PlayStation 4/Xbox One版が2023年4月4日、Nintendo Switch版が7月25日に発売予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ホグワーツ・レガシー

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

通常版:発売中(2023年2月10日)

デラックス・エディション:発売中(2023年2月7日)

※PS4/Xbox One版は2023年4月4日発売予定

※Nintendo Switch版は2023年7月25日発売予定

価格:

PS5/Xbox Sries X|S通常版:9878円(パッケージ/ダウンロード)

PS5デラックス・エディション:1万978円(パッケージ/ダウンロード)

PS4/Xbox One通常版:8778円(パッケージ/ダウンロード)

PS4デラックス・エディション:9878円(パッケージ)

Switch版:未定

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。