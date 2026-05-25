任天堂は5月25日、Nintendo Switch Online（※）加入者が対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、Devolver Digitalの「BALL x PIT」を配信すると告知した。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、仲間のヒーローたちとボールを武器にモンスターが棲む底無しの穴へ飛び込んでいく、ハイテンポなファンタジーローグライトゲーム。

いわゆる「ブロック崩し」と「基地建設」の要素を組み合わせたゲーム性で、資源を集めて基地を拡張。新キャラを解放してさらに次のエリアへ……「ずっとプレイしてしまう沼るゲーム」として好評を博している。

まだ遊んだことがない、見たことあるけど買うほどではなかったという人は、ぜひこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。今回は週末限定ではなく、5月26日（火）～6月1日（月）までとなっている。

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