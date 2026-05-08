【今だけ無料】スライド系RPG「アレンジャー・ロールパズリングの旅」が2980円→0円
Epic Games Storeにて5月8日より、主人公の動きと床が連動して動くグリッド型RPG「アレンジャー・ロールパズリングの旅」が無料配布中だ。期間は2026年5月15日0時まで。
本作は、主人公の少女「ジェマ」を動かすと床も動くグリッドシステムが特徴。独創的なパズルとストーリーで戦闘と探索を楽しめる。
敵を倒したいなら剣を前に置いた状態で進むと攻撃できるし、扉を開きたいなら鍵を見つける必要がある。断絶された部屋へ入りたい場合は、逆方向へ踏み出してみると解決することがあるかも……？
通常2980円のところ、いまだけ0円でゲット可能。日本語にも対応しており、ボリュームと難易度は「ちょうどいい」と好評で、完走するのにかかる時間は4～6時間ほど。ギミックがいろいろあって最後まで楽しめたという声が多い。
ライブラリに登録しておけば期間後も遊べるので、この機会に手に入れておいてはいかがだろうか。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「アレンジャー・ロールパズリングの旅」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/arranger-a-rolepuzzling-adventure-dbfde7
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