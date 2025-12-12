Epic Games Storeにて12月12日より、「ホグワーツ・レガシー」が無料配布中だ。期間は2025年12月19日1時まで。

本作は、ハリー・ポッターの世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。オリジナルの主人公をカスタマイズし、魔法薬の調合や呪文の習得、才能のアップグレードを経て物語の謎を追っていく。

通常8778円のところ、いまだけ0円でゲット可能。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。

ユーザーからは「ホグワーツ無料マジかよ」「Epicさんやり過ぎじゃありません？」「悪いことは言わん、もらっとけ」「ぐえー、この間買ってしまった…」「年に一度やりたくなるやつ」「ありがとうございます！」など、驚きの声が寄せられていた。

今後もホリデーシーズンの期間中、計17タイトルを無料で配信予定とのこと。豪華ゲームを無料でゲットできるチャンスなので、お見逃しなく！

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「ホグワーツ・レガシー」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/hogwarts-legacy

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)