Epic Games Storeにて5月29日より、数式をテーマにしたローグライク戦略ゲーム「ローンスター」が無料配布中だ。期間は2026年6月5日0時まで。

プレイヤーはバウンティハンター（賞金稼ぎ）となり、1VS1の“決闘”に勝利して宇宙船をカスタマイズしていく。集められるパーツはなんと250以上。特徴的なバトルは数字の大小で決まり、直感的に楽しめる。

ユーザーからは「ちょっとだけやろうと思ったら数時間やってた」「時間が溶けるタイプのゲームです」「ありそうでなかった１ｖ１決闘方式……良いッ！」「ふとローンスターやろってなるくらい敷居が低いし面白い」など、好評の声が寄せられていた。

通常1500円のところ、いまだけ0円でゲット可能。ライブラリに登録しておけば期間後も遊べるので、この機会に手に入れておいてはいかがだろうか。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「ローンスター」製品ページ

https://store.epicgames.com/p/lonestar-83f143

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