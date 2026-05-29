【今だけ無料】数式で勝つ宇宙船ローグライク「ローンスター」1週間限定で1500円→0円
Epic Games Storeにて5月29日より、数式をテーマにしたローグライク戦略ゲーム「ローンスター」が無料配布中だ。期間は2026年6月5日0時まで。
プレイヤーはバウンティハンター（賞金稼ぎ）となり、1VS1の“決闘”に勝利して宇宙船をカスタマイズしていく。集められるパーツはなんと250以上。特徴的なバトルは数字の大小で決まり、直感的に楽しめる。
ユーザーからは「ちょっとだけやろうと思ったら数時間やってた」「時間が溶けるタイプのゲームです」「ありそうでなかった１ｖ１決闘方式……良いッ！」「ふとローンスターやろってなるくらい敷居が低いし面白い」など、好評の声が寄せられていた。
通常1500円のところ、いまだけ0円でゲット可能。ライブラリに登録しておけば期間後も遊べるので、この機会に手に入れておいてはいかがだろうか。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「ローンスター」製品ページ
https://store.epicgames.com/p/lonestar-83f143
2024 Thermite Games All Rights Reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります