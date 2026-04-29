多彩なビークルによる1対1の白熱のバトルが楽しめる！
ナムコの『サイバーコマンド』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で4月30日に配信決定！
ハムスターは4月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サイバーコマンド』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は2026年4月30日、価格は「アーケードアーカイブス」が各1500円／「アーケードアーカイブス2」が各1800円だ。
『サイバーコマンド』は、1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションゲーム。プレイヤーは、スペースコロニーで発生したセキュリティコンピュータの暴走を止めるため、6種のビークルから1つを選んで戦うことになる。
ビークルの特性を活かした多彩な戦略と、一瞬の隙にミサイルを叩き込むロックオンの快感が、1対1の極限バトルを加速させる！
■2026年4月30日の「アーケードアーカイバー」は『サイバーコマンド』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月30日は『サイバーコマンド』特集。
番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第595回 アーケードアーカイバー サイバーコマンドスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス サイバーコマンド
アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年4月30日
価格：
アーケードアーカイブス：1500円
アーケードアーカイブス2：1800円
プレイ人数：
アーケードアーカイブス：1人
アーケードアーカイブス2：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイバーコマンド』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
CYBER COMMANDO™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
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