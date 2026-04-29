多彩なビークルによる1対1の白熱のバトルが楽しめる！

ハムスターは4月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サイバーコマンド』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は2026年4月30日、価格は「アーケードアーカイブス」が各1500円／「アーケードアーカイブス2」が各1800円だ。

『サイバーコマンド』は、1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションゲーム。プレイヤーは、スペースコロニーで発生したセキュリティコンピュータの暴走を止めるため、6種のビークルから1つを選んで戦うことになる。

ビークルの特性を活かした多彩な戦略と、一瞬の隙にミサイルを叩き込むロックオンの快感が、1対1の極限バトルを加速させる！

■2026年4月30日の「アーケードアーカイバー」は『サイバーコマンド』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月30日は『サイバーコマンド』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第595回 アーケードアーカイバー サイバーコマンドスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス サイバーコマンド

アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年4月30日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイバーコマンド』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

CYBER COMMANDO™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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