ハムスターは2月25日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス レイブレーサー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 レイブレーサー』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年2月26日。価格は「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円となる。

『レイブレーサー』は1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。よりダイナミックになった演出、より爽快なドリフト制御など、さまざまな進化を遂げた本作は、リッジレーサーシリーズの第3弾という高い期待を見事に飛び越えるほどの人気作となった。

多彩なBGMもレースを盛り上げ、まさに「レイブ」のごとき熱狂を呼び起こす。

■2026年2月26日の「アーケードアーカイバー」は『レイブレーサー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月26日は『レイブレーサー』特集。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第586回 アーケードアーカイバー レイブレーサースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス レイブレーサー

アーケードアーカイブス2 レイブレーサー

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年2月26日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス レイブレーサー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 レイブレーサー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

Rave Racer™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。