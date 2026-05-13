ハムスターは5月13日、同社が2014年5月15日に開始した「アーケードアーカイブス」シリーズの12周年を記念して、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス Mr.Do!』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 Mr.Do!』を配信すると発表。

配信日は、2026年5月15日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『Mr.Do!』は、1982年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム。ピエロのキャラクターを操作して、モンスターを倒したりチェリーを集めたりしながらステージをクリアしていくことが目標となる。

本作は、市場で多く稼働していた2バージョンに加え、自機のデザインが異なる最初期の「OLDESTバージョン」も収録している。

■2026年5月15日の「アーケードアーカイバー」は『Mr.Do!』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月15日は『Mr.Do!』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第597回 アーケードアーカイバー Mr.Do!スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス Mr.Do!

アーケードアーカイブス2 Mr.Do!

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年5月15日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス Mr.Do!』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 Mr.Do!』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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