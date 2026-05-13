「アーケードアーカイブス」シリーズ12周年記念タイトル！
『Mr.Do!』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で5月15日に配信決定！
ハムスターは5月13日、同社が2014年5月15日に開始した「アーケードアーカイブス」シリーズの12周年を記念して、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス Mr.Do!』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 Mr.Do!』を配信すると発表。
配信日は、2026年5月15日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『Mr.Do!』は、1982年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム。ピエロのキャラクターを操作して、モンスターを倒したりチェリーを集めたりしながらステージをクリアしていくことが目標となる。
本作は、市場で多く稼働していた2バージョンに加え、自機のデザインが異なる最初期の「OLDESTバージョン」も収録している。
■2026年5月15日の「アーケードアーカイバー」は『Mr.Do!』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月15日は『Mr.Do!』特集。
番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第597回 アーケードアーカイバー Mr.Do!スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス Mr.Do!
アーケードアーカイブス2 Mr.Do!
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年5月15日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス Mr.Do!』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 Mr.Do!』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります