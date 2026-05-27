ハムスターは5月27日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス エースドライバー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 エースドライバー』を、新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は、2026年5月28日。価格は「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円となる。

『エースドライバー』は1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。大迫力のレースフィールドと本格的な操作感で、レースの醍醐味を味わおう。プレイヤーレベルに応じてクラスを選び、アグレッシブに駆け抜けて、真のエースドライバーを目指せ！

■2026年5月28日の「アーケードアーカイバー」は『エースドライバー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月28日は『エースドライバー』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第600回 アーケードアーカイバー エースドライバースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス エースドライバー

アーケードアーカイブス2 エースドライバー

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年5月28日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス エースドライバー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 エースドライバー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

ACE DRIVER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。