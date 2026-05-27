システム22で制作されたF1レースゲーム
ナムコの『エースドライバー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で5月28日に配信決定！
ハムスターは5月27日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス エースドライバー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 エースドライバー』を、新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は、2026年5月28日。価格は「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円となる。
『エースドライバー』は1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。大迫力のレースフィールドと本格的な操作感で、レースの醍醐味を味わおう。プレイヤーレベルに応じてクラスを選び、アグレッシブに駆け抜けて、真のエースドライバーを目指せ！
■2026年5月28日の「アーケードアーカイバー」は『エースドライバー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月28日は『エースドライバー』特集。
番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第600回 アーケードアーカイバー エースドライバースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス エースドライバー
アーケードアーカイブス2 エースドライバー
ジャンル：レースゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年5月28日
価格：
アーケードアーカイブス：1500円
アーケードアーカイブス2：1800円
プレイ人数：
アーケードアーカイブス：1人
アーケードアーカイブス2：1～4人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス エースドライバー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 エースドライバー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
ACE DRIVER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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