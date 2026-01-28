1987年にリリースされたブロックくずしゲーム！

ハムスターは1月28日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス クエスター』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 クエスター』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年1月29日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『クエスター』 は、1987年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたブロックくずしゲーム。宇宙船ハインダーを操作し、行く手を阻む謎の宇宙生命体ブリーダー（ブロック）を倒しながら、地球へ無事に帰還することがゲームの目標だ。

ボールは壁に当て続けると分裂することがある。さまざまなお助けアイテムも利用して、全33ラウンドのクリアを目指そう。

■2026年1月29日の「アーケードアーカイバー」は『クエスター』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月29日は『クエスター』特集。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第581回 アーケードアーカイバー クエスタースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス クエスター

アーケードアーカイブス2 クエスター

ジャンル：ブロックくずしゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年1月29日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

QUESTER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。