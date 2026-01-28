1987年にリリースされたブロックくずしゲーム！
ナムコの『クエスター』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で1月29日に配信決定！
ハムスターは1月28日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス クエスター』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 クエスター』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年1月29日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『クエスター』 は、1987年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたブロックくずしゲーム。宇宙船ハインダーを操作し、行く手を阻む謎の宇宙生命体ブリーダー（ブロック）を倒しながら、地球へ無事に帰還することがゲームの目標だ。
ボールは壁に当て続けると分裂することがある。さまざまなお助けアイテムも利用して、全33ラウンドのクリアを目指そう。
■2026年1月29日の「アーケードアーカイバー」は『クエスター』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月29日は『クエスター』特集。
番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第581回 アーケードアーカイバー クエスタースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス クエスター
アーケードアーカイブス2 クエスター
ジャンル：ブロックくずしゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年1月29日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
QUESTER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。