ハムスターは3月25日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ファイナルラップ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年3月26日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

『ファイナルラップ』は1987年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。87年の日本はF1ブームの黎明期。本作は、その時代を背景に競技用マシンのパワーとストイックな勝負の世界を描いた作品だ。

当時のサーキットを舞台に繰り広げられる、手に汗握るハイスピードバトル。コンマ一秒の極限に、己のすべてをぶつけよう！

※本作は1人プレイ専用です。ゲーム本編中に「通信機能搭載」と表示されますが、これは原作の雰囲気を再現した演出です。

■2026年3月26日の「アーケードアーカイバー」は『ファイナルラップ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年3月26日は『ファイナルラップ』特集。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第590回 アーケードアーカイバー ファイナルラップスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ファイナルラップ

アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年3月26日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ファイナルラップ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

FINAL LAP™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

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