1983年にリリースされたプロレスゲーム！
テクノスジャパンの『ザ・ビッグ・プロレスリング』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で5月21日に配信決定！
ハムスターは5月20日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年5月21日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『ザ・ビッグ・プロレスリング』は1983年にテクノスジャパンから発売されたアクションゲーム。ヒーロー側のレスラーを操作し、ワールドチャンピオンを目指してプロレスの世界を楽しもう。
素早いワザの選択と、タッグマッチならではのたくみなタッチワークが勝敗の決め手。ときには場外乱闘も発生し、意外な乱入者も!?
■2026年5月21日の「アーケードアーカイバー」は『ザ・ビッグ・プロレスリング』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月21日は「ザ・ビッグ・プロレスリング特集」。
ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第598回 アーケードアーカイバー ザ・ビッグ・プロレスリングスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング
アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年5月21日
価格：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2 およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© ARC SYSTEM WORKS / ©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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