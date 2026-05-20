1983年にリリースされたプロレスゲーム！

ハムスターは5月20日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年5月21日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ザ・ビッグ・プロレスリング』は1983年にテクノスジャパンから発売されたアクションゲーム。ヒーロー側のレスラーを操作し、ワールドチャンピオンを目指してプロレスの世界を楽しもう。

素早いワザの選択と、タッグマッチならではのたくみなタッチワークが勝敗の決め手。ときには場外乱闘も発生し、意外な乱入者も!?

■2026年5月21日の「アーケードアーカイバー」は『ザ・ビッグ・プロレスリング』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年5月21日は「ザ・ビッグ・プロレスリング特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第598回 アーケードアーカイバー ザ・ビッグ・プロレスリングスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング

アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年5月21日

価格：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2 およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© ARC SYSTEM WORKS / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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