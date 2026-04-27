劇場アニメも絶好調！GWにすることなかったら全巻50%オフの『名探偵コナン』全108巻を読むべし！【Kindle漫画セール情報】

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「見た目は子供、頭脳は大人」な『名探偵コナン』全108巻が50%オフのセール中です！ 正直、こんだけ長いとセールでないとおいそれと手を出せません！

まあ、これだけ国民的作品ですからあえて作品紹介的なことはしませんが、ワタクシが毎年この時期に思うのは、「日本人は劇場版コナン好き過ぎだろ！」ってことでしょうか。毎年GWには大規模な事件が起きるコナン界隈ですが、今年のGWは、108巻分の名推理を振り返るのもいいかもしれません。半額ですし。コナンのいいところは、キャラの魅力や黒の組織との攻防もさることながら、1話完結のミステリのトリックが割りとしっかり練られているので、どこから読んでも楽しめる点なんですよね。GWの真実はいつもひとつ！とは限らない！



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はじまったばかりの頃はこんな大長編になるとは夢にも思わなかったなぁ

名探偵コナン

青山剛昌 (著)

全108巻（続巻）

31,482円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

高校生探偵・工藤新一は、謎の黒の組織に毒薬を飲まされ、小学生の姿「江戸川コナン」に変えられてしまった。幼馴染の毛利蘭の家に居候しながら、蘭の父・小五郎の探偵事務所を手伝い、次々と起きる難事件を天才的な推理で解決。裏では組織の影を追い、元の体に戻る方法を探る大長編ミステリー！