覚悟、完了！『覚悟のススメ』が全巻99円【Kindle漫画セール情報】

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山口貴由センセイの『覚悟のススメ』全11巻が1冊99円でセール中です。

暴力が支配する終末世界と化した地球で、父の残した装甲兵器・強化外骨格に身を包んでバケモノみたいな敵（ほぼ怪獣）と戦う葉隠覚悟の物語。特撮ヒーロー＋北斗の拳みたいな世界観ですが、臓物が飛んだり、血があふれるという山口センセイらしいフェティッシュなグロさがあり、キャラクターたちの一挙手一投足に込められた熱量の多さに、読む側にも覚悟が求められるという点でタイトルに偽りなし！ そしてこの漫画最大の魅力は、とにかく台詞がやたらカッコよく、脳髄に焼き付くような名言が多数あること。

零式防衛術は己のための剣にあらず

牙を持たぬ人の剣なり

セリフにしびれ、絵にしびれ、世界観にしびれる漫画です。

当方に迎撃の用意あり

覚悟のススメ

山口貴由 (著)

全11巻（完結）

1,089円 (各巻99円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

葉隠覚悟は、強化外骨格「零」に“英霊”を宿して戦う少年。天変地異と汚染で荒廃した地球で、人類は生き延びるだけで精一杯になっていた。その人類を滅ぼすための存在“戦術鬼”が現れ、街と人間を蹂躙していく。覚悟は戦術鬼を止めるため、そして現人神と呼ばれる鬼・散（ハララ）と決着をつけるために、次々と命がけの戦いへ踏み込んでいく。