Kindle漫画セール情報「推し漫」 第164回
俺のヤンキー漫画熱、再燃!! 『サムライソルジャー』全27巻が100円均一【Kindle漫画セール情報】
2026年06月08日 17時00分更新
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この漫画を読んで、「渋谷こえ～」となるかは置いておいて、不良やチーマーが跋扈する渋谷の街を舞台にしたヤンキー漫画『サムライソルジャー』が全巻100円セールです！
私もこの手の漫画は大好物で昔は結構読んでいたんです。最近はすっかりご無沙汰しておりましたが、本作が集英社恒例の100円セール対象ということで読んでみました。いやー、やっぱり熱くていいですね、ヤンキー漫画は！
舞台が学校ではなく渋谷であること、チームでなく一匹狼の主人公が覇権を争う勢力抗争に抗っていくストーリーという点で、『新宿スワン』の抗争成分をヤンキー側に全振りした感じとでも言うんでしょうか。喧嘩描写やキャラ設定は『クローズ』的とも言えるので、抗争/最強の両面から楽しめる作品です。熱くなれる漫画をお求めなら、ぜひご一読を！
この手の作品を読み始めると、次々別のヤンキー漫画も読みたくなるよね
サムライソルジャー
山本隆一郎 (著)
全27巻（完結）
2,700円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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