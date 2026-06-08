俺のヤンキー漫画熱、再燃!! 『サムライソルジャー』全27巻が100円均一【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

この漫画を読んで、「渋谷こえ～」となるかは置いておいて、不良やチーマーが跋扈する渋谷の街を舞台にしたヤンキー漫画『サムライソルジャー』が全巻100円セールです！

私もこの手の漫画は大好物で昔は結構読んでいたんです。最近はすっかりご無沙汰しておりましたが、本作が集英社恒例の100円セール対象ということで読んでみました。いやー、やっぱり熱くていいですね、ヤンキー漫画は！

舞台が学校ではなく渋谷であること、チームでなく一匹狼の主人公が覇権を争う勢力抗争に抗っていくストーリーという点で、『新宿スワン』の抗争成分をヤンキー側に全振りした感じとでも言うんでしょうか。喧嘩描写やキャラ設定は『クローズ』的とも言えるので、抗争/最強の両面から楽しめる作品です。熱くなれる漫画をお求めなら、ぜひご一読を！

この手の作品を読み始めると、次々別のヤンキー漫画も読みたくなるよね

サムライソルジャー

山本隆一郎 (著)

全27巻（完結）

2,700円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

東京・渋谷。かつて最強と呼ばれた藤村新太郎は、少年院を出た後、堅気として生き直そうとする。しかし渋谷では、最強不良集団「ZERO」の頭・桐生達也が渋谷統一を宣言し、カラーギャングや武闘派チームの抗争が再燃していく。藤村は元ZEROの人間として争いの渦に引き戻され、桐生や旧仲間、敵対勢力との関係が複雑に絡み合う中で、渋谷の“頂き”を巡る戦いに踏み込んでいく。