Kindle漫画セール情報「推し漫」 第156回
5歳児も夢中な『鬼滅の刃』はなぜずっと愛され続けるのか？ 全巻実質半額！【Kindle漫画セール情報】
2026年06月05日 16時00分更新
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先日、私の甥っ子の息子（5歳）に、最近ハマっているものは何かと聞いたら、『鬼滅の刃』と言われて驚愕しました。
新作の劇場版アニメが公開されれば、多くのファンが劇場へ詰めかけ、未だその人気は根強いですね。『鬼滅の刃』にはいろいろと素晴らしいところが多いですが、私が一番の魅力に挙げたいのは、キャラクター造形でしょうか。炭治郎の市松模様の羽織、禰豆子が口に咥えている竹筒、伊之助のイノシシの被り物、目の中に数字が書かれた十二鬼月など、そのキャラクターを特徴付ける外見的な工夫がどのキャラにも施されているのが素晴らしいです。もちろん、ストーリーも面白いのですが、鬼滅がこれほどまで長く愛され続けるのは、やっぱりキャラの魅力が大きいんじゃないかと個人的には思います。
社会現象にもなった時代アクション漫画『鬼滅の刃』が全巻50%ポイント還元の「Amazonマンガ週末祭」の対象で実質半額セールです！
登場人物は多いけど外見的特徴に加えてそれぞれに物語があって覚えやすい
鬼滅の刃
吾峠呼世晴 (著)
全23巻（完結）
10,601円 ＋ポイント還元 5,301 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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