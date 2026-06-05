5歳児も夢中な『鬼滅の刃』はなぜずっと愛され続けるのか？ 全巻実質半額！【Kindle漫画セール情報】

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先日、私の甥っ子の息子（5歳）に、最近ハマっているものは何かと聞いたら、『鬼滅の刃』と言われて驚愕しました。

新作の劇場版アニメが公開されれば、多くのファンが劇場へ詰めかけ、未だその人気は根強いですね。『鬼滅の刃』にはいろいろと素晴らしいところが多いですが、私が一番の魅力に挙げたいのは、キャラクター造形でしょうか。炭治郎の市松模様の羽織、禰豆子が口に咥えている竹筒、伊之助のイノシシの被り物、目の中に数字が書かれた十二鬼月など、そのキャラクターを特徴付ける外見的な工夫がどのキャラにも施されているのが素晴らしいです。もちろん、ストーリーも面白いのですが、鬼滅がこれほどまで長く愛され続けるのは、やっぱりキャラの魅力が大きいんじゃないかと個人的には思います。

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登場人物は多いけど外見的特徴に加えてそれぞれに物語があって覚えやすい

鬼滅の刃

吾峠呼世晴 (著)

全23巻（完結）

10,601円 ＋ポイント還元 5,301 pt (50%)

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作品紹介

竈門炭治郎は、家族を鬼に皆殺しにされ、唯一生き残った妹・禰豆子も鬼へと変貌してしまう。炭治郎は禰豆子を人間に戻し、家族を殺した鬼を討つため、過酷な稽古を積み、鬼を討伐する組織・鬼殺隊に入隊。善逸や伊之助、柱たちと出会い、協力しながら、鬼の頂点に立つ鬼舞辻無惨と、強大な“十二鬼月”を追い、戦いの日々に身を投じていく。



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