【本日最終日】『ヒナまつり』ヤクザと超能力少女の腹筋を酷使系コメディが50%還元！【Kindle漫画セール情報】

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ヤクザの若頭補佐・新田の家に、異世界から来た超能力少女が住み着き共同生活を始めるというギャグコメディ。ヤクザと超能力少女の化学反応を楽しむ漫画かと思いきや、実はそんな設定以前に、出てくる登場人物がのきなみダメ人間という世界が生みだす破壊力によって構成されている漫画。全13巻ですが、笑いの勢いをまったく落とさず最後まで完走するスタミナがすごいです。電車のなかで読んでたら周囲からキモがられるくらいの笑いが出ますのでご注意を。

『ヒナまつり』全13巻の50%ポイント還元は本日6月7日まで。ご興味のある方はお早めにどうぞ！

こんだけ笑かしておいて最後に泣かしにかかるのもすごい

ヒナまつり

大武 政夫 (著)

全13巻（完結）

8,980円 ＋ポイント還元 4,490 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

芦川組の新田義史は、ある日自宅に謎のカプセルが落ちてきて、そこから超能力少女ヒナが現れる。ヒナは「ここで暮らす」と言い、拒否すれば超能力で家を壊す勢い。新田は仕方なく面倒を見るが、ヒナの能力を狙う勢力や、同じく超能力を持つ少女たちも現れ、日常はどんどんややこしくなる。新田はヤクザの仕事と子守りの板挟みになり、ヒナたちは現代社会のルールや人間関係を覚えながら、それぞれの居場所を作っていく。やがて物語は「笑わせる」だけでなく、各キャラが自分の人生を選び直す方向へも進んでいく。



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