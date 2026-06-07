Kindle漫画セール情報「推し漫」 第163回
【本日最終日】『ヒナまつり』ヤクザと超能力少女の腹筋を酷使系コメディが50%還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年06月07日 17時00分更新
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ヤクザの若頭補佐・新田の家に、異世界から来た超能力少女が住み着き共同生活を始めるというギャグコメディ。ヤクザと超能力少女の化学反応を楽しむ漫画かと思いきや、実はそんな設定以前に、出てくる登場人物がのきなみダメ人間という世界が生みだす破壊力によって構成されている漫画。全13巻ですが、笑いの勢いをまったく落とさず最後まで完走するスタミナがすごいです。電車のなかで読んでたら周囲からキモがられるくらいの笑いが出ますのでご注意を。
『ヒナまつり』全13巻の50%ポイント還元は本日6月7日まで。ご興味のある方はお早めにどうぞ！
こんだけ笑かしておいて最後に泣かしにかかるのもすごい
ヒナまつり
大武 政夫 (著)
全13巻（完結）
8,980円 ＋ポイント還元 4,490 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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