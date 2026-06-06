気づいてる？ 気づいてない？ 危うい距離感こそが愛おしい『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』が50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

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ロマンス【romance】

読み方：ろまんす



恋愛的な空想への憧れを表す言葉

なんてことない話なのに、「それが最高」と賛辞を贈られ、一定層からは「これぞロマンス」と評される。『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は、ふつうのおじさんサラリーマンとレジ打ちの女の子の、スーパー裏の喫煙所で交わされる何気ない会話から発展していくロマンス劇。レジで見せる表の顔と喫煙所で見せる裏の顔。別人として接しているけど、気づいてる？ いつしかそんなふたりの関係性が愛おしくなる。

最初は、いくら表の顔と印象が違うとは言ってもさすがに同一人物だと気づきそうなものだと思うけど……なんて思ってしまいますが、そういったところも含めてロマンスなのかもしれない。というかそんなことはもはやどうでもよくなってくる。

以前に紹介した『レジスタ！』とシチュエーションこそ違えど似通ったテーマを扱っていますが、『レジスタ！』がおじさん×女子高生の年の差恋愛なのに対して、本作はどちらかと言えば友人からの恋愛発展というイメージでしょうか。

本作はもともとはXで著者が始めた連載を、ガンガン編集部に見込まれて雑誌連載に至ったという作品。それが今や、2026年7月からTBS系にて毎週木曜放送でアニメ化までされることになりました。すげー。

今なら既刊全8巻が50%ポイント還元の「Amazonマンガ週末祭」の対象で実質半額です。最新第9巻も、7月24日発売（こちらはセール対象外）です！

このタイトルの作品がアニメになるんだから令和も捨てたもんじゃないな

スーパーの裏でヤニ吸うふたり

地主 (著)

全8巻（続巻）

6,260円 ＋ポイント還元 3,130 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

社畜気味に働く中年の佐々木は、行きつけのスーパーSで働く店員・山田の接客を日々の癒しにしている。ある夜、喫煙できる場所が見つからず困っていた佐々木は、スーパーの裏の従業員用喫煙所へ案内され、そこで“田山”と名乗る女性と出会う。



佐々木は、店頭で会う清楚な山田と、喫煙所で会う田山を別人だと思ったまま、田山と話す時間が日課になっていく。田山は佐々木の生活や癖を妙に言い当て、佐々木は警戒しつつも、その距離感に救われていく。スーパーでの仕事、同僚たちとの関係、二人の過去や嘘が少しずつ絡み、喫煙所の会話は“ただの雑談”では済まないものになっていく。



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