Kindle漫画セール情報「推し漫」 第159回
気づいてる？ 気づいてない？ 危うい距離感こそが愛おしい『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』が50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年06月06日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
ロマンス【romance】
読み方：ろまんす
恋愛的な空想への憧れを表す言葉
なんてことない話なのに、「それが最高」と賛辞を贈られ、一定層からは「これぞロマンス」と評される。『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は、ふつうのおじさんサラリーマンとレジ打ちの女の子の、スーパー裏の喫煙所で交わされる何気ない会話から発展していくロマンス劇。レジで見せる表の顔と喫煙所で見せる裏の顔。別人として接しているけど、気づいてる？ いつしかそんなふたりの関係性が愛おしくなる。
最初は、いくら表の顔と印象が違うとは言ってもさすがに同一人物だと気づきそうなものだと思うけど……なんて思ってしまいますが、そういったところも含めてロマンスなのかもしれない。というかそんなことはもはやどうでもよくなってくる。
以前に紹介した『レジスタ！』とシチュエーションこそ違えど似通ったテーマを扱っていますが、『レジスタ！』がおじさん×女子高生の年の差恋愛なのに対して、本作はどちらかと言えば友人からの恋愛発展というイメージでしょうか。
本作はもともとはXで著者が始めた連載を、ガンガン編集部に見込まれて雑誌連載に至ったという作品。それが今や、2026年7月からTBS系にて毎週木曜放送でアニメ化までされることになりました。すげー。
今なら既刊全8巻が50%ポイント還元の「Amazonマンガ週末祭」の対象で実質半額です。最新第9巻も、7月24日発売（こちらはセール対象外）です！
このタイトルの作品がアニメになるんだから令和も捨てたもんじゃないな
スーパーの裏でヤニ吸うふたり
地主 (著)
全8巻（続巻）
6,260円 ＋ポイント還元 3,130 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
佐々木は、店頭で会う清楚な山田と、喫煙所で会う田山を別人だと思ったまま、田山と話す時間が日課になっていく。田山は佐々木の生活や癖を妙に言い当て、佐々木は警戒しつつも、その距離感に救われていく。スーパーでの仕事、同僚たちとの関係、二人の過去や嘘が少しずつ絡み、喫煙所の会話は“ただの雑談”では済まないものになっていく。
そのほかのセール対象作品はこちら！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第160回
エンタメ”やるせない”とはこの漫画のためにある言葉『完全版 ぼくらの』50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第158回
エンタメハートを磨くっきゃない！『飛べ！イサミ』コミカライズ版が全巻50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第157回
エンタメ『王様ランキング』あの声にならない声がまた聞こえる原作マンガが全巻・実質半額！【Kindle漫画セール情報】
-
第156回
エンタメ5歳児も夢中な『鬼滅の刃』はなぜずっと愛され続けるのか？ 全巻実質半額！【Kindle漫画セール情報】
-
第155回
エンタメ30億年分の記憶を持つ少女『エマノン』4部作、梶尾真治×鶴田謙二の傑作SFが76%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第154回
エンタメ【本日終了】買い忘れない？ 1巻33円のおすすめ漫画セールが最終日【Kindle漫画セール情報】
-
第153回
エンタメオタク監督・庵野秀明の生態観察『監督不行届』が56%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第152回
エンタメ【ジャンプ】強運体質と貧乏神の女子バディ漫画『貧乏神が！』全16巻が100円均一！【Kindle漫画セール情報】
-
第151回
エンタメ崩壊から始まるストーリー設計がエグい『ヘルタースケルター』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第150回
エンタメ珈琲について語れるとかっこよくない？ 『バリスタ』珈琲通になれる全10巻が330円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ