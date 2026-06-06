Kindle漫画セール情報「推し漫」 第161回
日本の陰キャ男子と天然美少女の学園生活という神話『僕の心のヤバイやつ』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年06月06日 18時00分更新
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どんだけ好きなんだよと言われそうですが、セールのたびに推している『僕ヤバ』です。最近、何かで読んだか聞いたかしたのですが、日本以外では、中高生時代というの、はみんな一様に早く今が終わって大人になりたい、って思う時期なんだそうです（特にアメリカ）。中学生、高校生時代があんなにキラキラしているのは日本くらいだと。だから日本の学園もののアニメは海外でもとても人気があるんだと言うんです。
ホントかよと思います。だって、日本に住んでいたら、いや住んでいなくたって、14、15才くらいの時期って、みんな異性を意識し始める思春期真っ盛りじゃないですか。友達だって、利害関係のない趣味嗜好が合う合わないだけでつるむ相手を決めたりできる時期じゃないですか。そんな時期が、海外にはないと言うの!? そんなの地獄過ぎん？ そういう意味で言うと、本作は海外のそれとは正反対の学園生活を丁寧に描いた天国の話です。みなさん、襟を正して正座して読みましょう。
今なら全13巻が50%還元セール中ですよ。
そんな市川の天国生活も、あと残り1巻で完結です！
僕の心のヤバイやつ
桜井のりお (著)
全13巻（続巻）
8,085円 ＋ポイント還元 4,046 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
いつしか市川の「関わらない」は崩れていき、気づけば視線を追い、名前を呼ばれただけで世界は明るくなっていく。二人の微妙な距離感、すれ違い、ニヤニヤが止まらずドキドキが尊い、陰キャの恋愛グラフィティ。
そのほかのセール対象作品はこちら！
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