30億年分の記憶を持つ少女『エマノン』4部作、梶尾真治×鶴田謙二の傑作SFが76%還元【Kindle漫画セール情報】

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梶尾真治センセイ×鶴田謙二センセイの傑作SF抒情詩『エマノン』シリーズがセール中です！ 全４巻76%ポイント還元で実質970円と、1冊あたり243円でセール中です。

本作は、『おもいでエマノン』『さすらいエマノン』『續 さすらいエマノン』『續々さすらいエマノン』という、エマノンと名乗る少女を巡る連作SF短編集。永遠と一瞬、出会いと別れ、切なさと回顧を、たまーに味わってみたくなるすべての人へ。

鶴田キャラはどの娘も魅力的だけど

大人になると「エマノンがいちばん好きかも」と思う