Kindle漫画セール情報「推し漫」 第155回
30億年分の記憶を持つ少女『エマノン』4部作、梶尾真治×鶴田謙二の傑作SFが76%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年06月04日 18時00分更新
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梶尾真治センセイ×鶴田謙二センセイの傑作SF抒情詩『エマノン』シリーズがセール中です！ 全４巻76%ポイント還元で実質970円と、1冊あたり243円でセール中です。
本作は、『おもいでエマノン』『さすらいエマノン』『續 さすらいエマノン』『續々さすらいエマノン』という、エマノンと名乗る少女を巡る連作SF短編集。永遠と一瞬、出会いと別れ、切なさと回顧を、たまーに味わってみたくなるすべての人へ。
鶴田キャラはどの娘も魅力的だけど
大人になると「エマノンがいちばん好きかも」と思う
エマノン 鶴田謙二 (著)、梶尾真治 (原作）
全４巻（完結）
4,147円 ＋ポイント還元 3,177 pt (76%)
SF作品なのにどこか懐かしさを感じさせる絵柄、美麗で繊細な作画、魅力的なキャラ造形で人気の漫画家・イラストレーター鶴田謙二センセイが、日本を代表するSF作家・梶尾真治センセイの原作をコミカライズした傑作！
1967年、九州行きのフェリー。失恋の傷を癒す旅に出たSF好きの青年が雑魚寝部屋で隣になったのは、長い髪に粗編みのセーター、ジーンズ姿でタバコを吸う、そばかすのある異国風の美少女だった。NO NAMEを逆さに読んで「エマノン」と名乗るその彼女は、ビールを飲みながら語り始める。「私は地球に生命が発生してから現在まで、30億年の全ての記憶を持ってるのよ」──。不死身でもない。不老不死というわけでもない。ただ、記憶の蓄積だけが永遠に続いていく、その意味とは。
30億年の記憶をすべて忘れることができずに持ち続けるという少女・エマノンと、彼女に出会った人々の邂逅を描く叙情SF短編集。
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|おもいでエマノン (RYU COMICS)
おもいでエマノン
77円
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|さすらいエマノン (RYU COMICS)
さすらいエマノン
1,320円 ＋ポイント還元 1022 pt (77%)
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|續 さすらいエマノン (RYU COMICS)
續 さすらいエマノン
1,110円 ＋ポイント還元 802 pt (73%)
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|續々さすらいエマノン (RYU COMICS)
續々さすらいエマノン
1,650円 ＋ポイント還元 1352 pt (82%)
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