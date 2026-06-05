『王様ランキング』あの声にならない声がまた聞こえる原作マンガが全巻・実質半額！【Kindle漫画セール情報】

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昨今のアニメ人気には、声優人気も不可欠ですが、本作『王様ランキング』の主人公は生まれつき耳が聞こえず言葉も話せないというキャラクター。そんなマンガがアニメになるというので、しばらくアニメ視聴から離れていた私に、久しぶりにアニメを観てみようと思わせてくれたのが本作でした。結果、毎回ボッジの健気さにやられっぱなしの日々を送ることに。

ボッジを演じた日向未南さんは、「初めての主人公」で必死だったとのことですが、ほとんど言葉を発しないにもかかわらず、息づかい・間・声の揺れだけで「感情の動きとピュアさが伝わる」とその演技も評判で、一度アニメを観てしまうと、原作マンガを読んでも、あの声にならない声が聞こえてきます。

そんな、『王様ランキング』が全巻50%ポイント還元の「Amazonマンガ週末祭」の対象で実質半額セールです！ アニメ第1期は第1部完結の第12巻まで。その後放送された『勇気の宝箱』は、第2期というよりスピンオフのような作品なので、本編の続きが知りたかったら、原作マンガ第13巻以降で読むべし！

キャラデザインも原作に忠実でアニメから入っても違和感なし！

王様ランキング

十日草輔 (著)

全21巻（続巻）

14,365円 ＋ポイント還元 7,192 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ボッス王国の第一王子ボッジは、生まれつき耳が聞こえず言葉も話せないうえ、非力で剣もまともに扱えない。そのため家臣や民衆から「王の器ではない」と蔑まれていた。ある日、盗みを生業にする影の一族の生き残り・カゲと出会い、ボッジは初めて自分を理解し味方になってくれる存在を得る。



王位継承をめぐる思惑が渦巻くなか、ボッジは師との出会いと修行を経て、自分の戦い方を身につけていく。一方で国内では、家族や家臣、強者たちの“正義”や“欲”がぶつかり合い、ボッジは「王になる」とは何かを学んでいく。



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