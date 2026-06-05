Kindle漫画セール情報「推し漫」 第158回
ハートを磨くっきゃない！『飛べ！イサミ』コミカライズ版が全巻50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
2026年06月05日 18時00分更新
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初のNHKで企画・制作され、1995年に放送されたアニメ『飛べ！イサミ』のコミカライズ版です。長年絶版状態で入手が非常に困難でしたが、ファンからの熱い要望に応える形で電子書籍版として大復活！
また、本作はアニメがオリジナルで、こちらはそのコミカライズなのですが、ストーリーは単なるアニメのトレースではなく、長谷川裕一センセイらしいSF・アクション要素や熱い独自アレンジが加わっており、アニメとは違う「もうひとつのイサミ」として非常に高い評価を受けています。
アニメ本編では尺の都合などで登場しなかった黒天狗党の「裏四天王」という幻の設定を、長谷川センセイが「コミック外伝で出したい」と提案したら、アニメ版の佐藤竜雄監督はそのときまだ四天王2人分しか設定を作っていなかったため、「じゃあ残り2人分も（長谷川センセイのために）作ります！」とマンガのために新設定が描き下ろされたという逸話もあり。（外伝はKindle版の最終第11巻に収録）
さらに、マンガ版はアニメとほぼ同時進行で描かれていましたが、長谷川センセイがネームで描いたオリジナルの展開やセリフが、後から仕上がってきたアニメ版の脚本と偶然まったく同じになるという現象が何度も起きて、アニメの制作現場では「長谷川センセイは予知能力があるのでは」とざわついた話など、面白エピソードが数々ある作品です。
正直、私は『飛べ！イサミ』の放送当時、もうけっこうな大人だったのでEテレで放送されたアニメ版は観ておらず、TOKIOが歌う男子目線の主題歌と、イサミという名前とキャラデザインから、ずっと主人公は男の子だと思ってました（スミマセン！）。とはいえ、マンガとなればやはり読まずにはいられません。しかも今なら全巻50%ポイント還元の「Amazonマンガ週末祭」の対象で実質半額です。なつかしー！って方も、コミックはまだ未読！って方も、この機会にぜひ！
当時、長谷川センセイのマンガの制作スピードが速すぎてアニメの放送エピソードを追い越したらしい
飛べ!イサミ
長谷川裕一 (著)、NHK、NHKエンタープライズ、NHK出版 Editor（企画・原作）
全11巻（完結）
6,534円 ＋ポイント還元 3,267 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
90年代NHK発の人気アニメをコミカライズ！
そのほかのセール対象作品はこちら！
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