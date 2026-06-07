Kindle漫画セール情報「推し漫」 第162回
【本日最終日】モンゴル帝国を翻弄する魔女の物語『天幕のジャードゥーガル』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年06月07日 16時00分更新
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『天幕のジャードゥーガル』は、故郷を奪われ、奴隷として生きる女の子が、武力ではなく知恵と知識で帝国の中枢を揺さぶる歴史漫画。舞台は13世紀モンゴル帝国の後宮。捕虜となり奴隷市場にいた少女ファーティマが、当時トップクラスの医療・科学知識を武器に、「賢さこそが美しさ」という世界でのし上がっていく。しかも相棒になるのは、皇帝オゴタイの第6夫人ドレゲネ。「ジャードゥーガル」はペルシア語で、”魔女”を意味する言葉。かわいい絵柄からは想像がつかない復讐の物語です。
著者のトマトスープセンセイは、日本のモンゴル研究の文献や論文を、次々とリレーするように読み進めてリサーチを重ね、そこから物語の骨格を組み上げたと、トラベルカルチャーメディア「TRANSIT」のインタビューで語っていて、史料研究と時代考証もガチな作品ですので、13世紀モンゴル帝国について様々な驚きや知見が得られるのも本作の魅力のひとつです。
今回のセールでは、なぜか第1巻のみポイント付与率が低くて27%ポイント還元なのですが、第2巻から最新刊の第5巻までは50%ポイント還元です。
かわいい絵柄と内容のミスマッチがゾワゾワ怖いぞ
天幕のジャードゥーガル
トマトスープ (著)
全5巻（続巻）
4,154円 ＋ポイント還元 1,846 pt (45%)
第1巻 ＋ポイント還元 27%
第4巻～第5巻 ＋ポイント還元 50%
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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