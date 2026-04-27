悪人を不思議な力で「ドーン！」と強請る痛快ブラックユーモア『ブラック商会 変奇郎』全6巻が50%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

現在開催されている小学館の「50%オフクーポン祭り」では、藤子不二雄Ⓐセンセイの作品がいろいろセール対象になっているのですが、そのなかでも私が推したいのがこの『ブラック商会 変奇郎』です。

Aセンセイといえば、『怪物くん』や『忍者ハットリくん』という藤子不二雄作品らしいキャラクターギャグ漫画の代表作がありますが、Aセンセイの持つもうひとつの顔、それが『笑うせぇるすまん』に代表されるブラックユーモア作品。『ブラック商会 変奇郎』は、ちょうどそれらの作品たちの橋渡しをするような作品です。

少年チャンピオンに連載され、中学生が主人公。普通の中学生という表の顔とブラック商会という裏の顔。骨董品店で扱う呪具という体裁の不思議な道具。「ドーン！」の決め台詞。悪事を働いた大人を強請って金を儲ける中学生というブラック設定。強請り取った金で骨董屋を営む祖父から不思議な道具を仕入れ、また新たな悪を狩るという飽きさせない展開。短編連作で読みやすい。

同系統の作品としては、「ウラミハラサデオクベキカ」の『魔太郎がくる！！』がありますが、魔太郎はいじめがテーマでどことなく陰鬱な雰囲気なのに対して、本作は一応ダークヒーローという立ち位置。手放しでは称賛できないけどスカッとさせてくれます。

本セールは4月29日までですよ！「ドーン！」



そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。

久々に読んだけどやっぱりおもしろい

作品紹介

舞台は新宿の高層ビル街の谷間にポツンとある古めかしい骨董店「変奇堂」。店主の偏屈な祖父・変奇左エ門と暮らす、中学生の変奇郎。表向きはもみ上げ長めでひ弱でおとなしい普通の少年だが、裏の顔は、悪人を見つけるとマスク・マント姿で変装し、不思議な魔力を使って弱みを突き、悪行に対する「請求書」を突きつける「ブラック商会」を営むダークヒーロー。骨董品点に持ち込まれるいわくつきの呪具や魔道具の力を使い、悪人を強請っていく。請求書を無視した相手には、恐ろしい制裁が待っている。「ドーン！」