Kindle漫画セール情報「推し漫」 第123回
悪人を不思議な力で「ドーン！」と強請る痛快ブラックユーモア『ブラック商会 変奇郎』全6巻が50%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月27日 17時00分更新
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現在開催されている小学館の「50%オフクーポン祭り」では、藤子不二雄Ⓐセンセイの作品がいろいろセール対象になっているのですが、そのなかでも私が推したいのがこの『ブラック商会 変奇郎』です。
Aセンセイといえば、『怪物くん』や『忍者ハットリくん』という藤子不二雄作品らしいキャラクターギャグ漫画の代表作がありますが、Aセンセイの持つもうひとつの顔、それが『笑うせぇるすまん』に代表されるブラックユーモア作品。『ブラック商会 変奇郎』は、ちょうどそれらの作品たちの橋渡しをするような作品です。
少年チャンピオンに連載され、中学生が主人公。普通の中学生という表の顔とブラック商会という裏の顔。骨董品店で扱う呪具という体裁の不思議な道具。「ドーン！」の決め台詞。悪事を働いた大人を強請って金を儲ける中学生というブラック設定。強請り取った金で骨董屋を営む祖父から不思議な道具を仕入れ、また新たな悪を狩るという飽きさせない展開。短編連作で読みやすい。
同系統の作品としては、「ウラミハラサデオクベキカ」の『魔太郎がくる！！』がありますが、魔太郎はいじめがテーマでどことなく陰鬱な雰囲気なのに対して、本作は一応ダークヒーローという立ち位置。手放しでは称賛できないけどスカッとさせてくれます。
本セールは4月29日までですよ！「ドーン！」
そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。
久々に読んだけどやっぱりおもしろい
ブラック商会 変奇郎
藤子不二雄(A) (著)
全6巻（完結）
1,584円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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