Kindle漫画セール情報「推し漫」 第154回
【本日終了】買い忘れない？ 1巻33円のおすすめ漫画セールが最終日【Kindle漫画セール情報】
2026年06月04日 17時00分更新
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Kindle本33円セールが本日（6月4日）で最終日。ラインアップのなかから、おすすめ作品をまとめたので、買い忘れた作品がないか最後にチェックして！
赤ジャケルパンの世界が蘇る『ルパン三世Y』全20巻が1冊33円
ルパン三世Y
山上正月 (著), モンキー・パンチ (原作)
全20巻（完結）
660円（1巻あたり33円）
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お母さん、世界の歴史がまるわかりの『学研まんが世界の歴史』が１冊33円です！
学研まんが 世界の歴史
漫画：ムロタニツネ象
監修：長澤和俊
全15巻（完結）
495円 (1巻あたり33円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
第1巻：先史時代と古代オリエント
第2巻：古代ギリシャ
第3巻：古代ローマ
第4巻：古代中国とインド
第5巻：中世ヨーロッパ
第6巻：イスラム世界とアジア
第7巻：ルネサンスと宗教改革
第8巻：新航路発見と大航海時代
第9巻：絶対王政と啓蒙主義
第10巻：アメリカ独立とフランス革命
第11巻：産業革命と19世紀ヨーロッパ
第12巻：アメリカ南北戦争と帝国主義
第13巻：第一次世界大戦
第14巻：第二次世界大戦と独裁者ヒトラー
第15巻：冷戦と現代
お父さん、日本の歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』が１冊33円です！
学研まんが 日本の歴史
漫画：伊東 章夫,原島 サブロー,大倉 元則,堀江 卓,ムロタニ ツネ象
イラスト：広岡 ゆうえい,田中 正雄,福田 三郎
監修：樋口 清之
全17巻（完結）
561円 (1巻あたり33円)
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第1巻：原始時代（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）
第2巻：飛鳥・奈良時代
第3巻：平安時代
第4巻：鎌倉時代
第5巻：室町時代
第6巻：戦国時代（前編）
第7巻：戦国時代（後編）・安土桃山時代
第8巻：江戸時代（前編）
第9巻：江戸時代（中編）
第10巻：江戸時代（後編）
第11巻：幕末
第12巻：明治時代（前編）
第13巻：明治時代（後編）
第14巻：大正時代
第15巻：昭和時代（前編）
第16巻：昭和時代（中編）
第17巻：昭和～平成
【1冊33円～】科学の不思議をギャグと寸劇で学んじゃおう！ あさりよしとう『まんがサイエンス』が61%オフ！
まんがサイエンス
あさりよしとう (著)
全14巻（完結）
4,162円 ＋ポイント還元2,375pt (61%)
第1巻～第8巻、第12巻
各33円
第9、10、11、13、14巻巻
各773円 ＋ポイント還元475pt (61%)
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第1巻 まんがサイエンス
第2巻 ロケットの作り方おしえます
第3巻 吾輩はロボットである
第4巻 いとしのMr.ブルー
第5巻 内宇宙から外宇宙まで
第6巻 力学の悪戯
第7巻 「見る」科学
第8巻 ロボットの来た道
第9巻 からだ再発見
第10巻 ライフ＆テクノロジー
第11巻 ぼくらの宇宙船
第12巻 暮らしの科学
第13巻 科学がいっぱい
第14巻 科学とつきあう方法
激動の時代の勝負を描いた麻雀ノワールの傑作『麻雀放浪記』が全10巻で330円！
麻雀放浪記
嶺岸信明 (著)、阿佐田哲也 (原作)
全10巻（完結）
330円 (1巻あたり33円)
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今夜あなたも、人ではないお客様の集まるホテルへ。ねむようこ『神客万来!』が全6巻で198円
神客万来!
ねむようこ (著)
全6巻（完結）
198円 (各33円)
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一日一組限定で願いごとをひとつ叶えてくれる。・みちるがなぜか迷い込み、接客担当が足りないことから住み込み従業員になる。料理人の瑞希ら個性的なスタッフに囲まれながら、神様や妖怪、ドラゴン、昔話の人物まで千差万別の客を迎える日々。仕事を通じてみちるの過去や縁がほどけ、瑞希や“鬼”を含む周囲との関係も変化していく。
珈琲について語れるとかっこよくない？ 『バリスタ』珈琲通になれる全10巻が330円
バリスタ
むろなが供未 (著)、花形怜 (原作)
全10巻（完結）
330円 (各巻33円)
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