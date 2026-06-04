【本日終了】買い忘れない？ 1巻33円のおすすめ漫画セールが最終日【Kindle漫画セール情報】

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Kindle本33円セールが本日（6月4日）で最終日。ラインアップのなかから、おすすめ作品をまとめたので、買い忘れた作品がないか最後にチェックして！

赤ジャケルパンの世界が蘇る『ルパン三世Y』全20巻が1冊33円

ルパン三世Y

山上正月 (著), モンキー・パンチ (原作)

全20巻（完結）

660円（1巻あたり33円）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

神出鬼没の大泥棒ルパン三世、早撃ちガンマンの次元、居合抜きの達人にして斬鉄剣の使い手の五エ門、謎の女・峰不二子に、ルパンの宿敵・銭形警部。おなじみの面々に加えて、ビル・ゲイツやらカダフィ大佐やらといった実在の人物までパロディ登場し、エピソードに関しては盗みのトリックで魅せる話やルパンの世界観らしいなんちゃってSFまでかなり幅広く、まさにテレビシリーズ2期のノリ！

お母さん、世界の歴史がまるわかりの『学研まんが世界の歴史』が１冊33円です！

学研まんが 世界の歴史

漫画：ムロタニツネ象

監修：長澤和俊

全15巻（完結）

495円 (1巻あたり33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『学研まんが 世界の歴史』は、古代文明の誕生から現代（冷戦終了や近現代まで）をカバーし、有名な英雄・王・革命家を中心に、世界史の流れをオールカラーまんがで楽しく解説する人気作・全15巻。



第1巻：先史時代と古代オリエント

第2巻：古代ギリシャ

第3巻：古代ローマ

第4巻：古代中国とインド

第5巻：中世ヨーロッパ

第6巻：イスラム世界とアジア

第7巻：ルネサンスと宗教改革

第8巻：新航路発見と大航海時代

第9巻：絶対王政と啓蒙主義

第10巻：アメリカ独立とフランス革命

第11巻：産業革命と19世紀ヨーロッパ

第12巻：アメリカ南北戦争と帝国主義

第13巻：第一次世界大戦

第14巻：第二次世界大戦と独裁者ヒトラー

第15巻：冷戦と現代

お父さん、日本の歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』が１冊33円です！

学研まんが 日本の歴史

漫画：伊東 章夫,原島 サブロー,大倉 元則,堀江 卓,ムロタニ ツネ象

イラスト：広岡 ゆうえい,田中 正雄,福田 三郎

監修：樋口 清之

全17巻（完結）

561円 (1巻あたり33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『学研まんが 日本の歴史』は、学研が長年展開する超定番の学習まんがシリーズ。原始時代（旧石器・縄文）から近現代（平成まで）までをカバーし、有名な歴史上の人物の活躍を中心に、歴史の流れを分かりやすくまんがで解説する人気作・全17巻です。



第1巻：原始時代（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）

第2巻：飛鳥・奈良時代

第3巻：平安時代

第4巻：鎌倉時代

第5巻：室町時代

第6巻：戦国時代（前編）

第7巻：戦国時代（後編）・安土桃山時代

第8巻：江戸時代（前編）

第9巻：江戸時代（中編）

第10巻：江戸時代（後編）

第11巻：幕末

第12巻：明治時代（前編）

第13巻：明治時代（後編）

第14巻：大正時代

第15巻：昭和時代（前編）

第16巻：昭和時代（中編）

第17巻：昭和～平成

【1冊33円～】科学の不思議をギャグと寸劇で学んじゃおう！ あさりよしとう『まんがサイエンス』が61%オフ！

まんがサイエンス

あさりよしとう (著)

全14巻（完結）

4,162円 ＋ポイント還元2,375pt (61%) 第1巻～第8巻、第12巻

各33円

第9、10、11、13、14巻巻

各773円 ＋ポイント還元475pt (61%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

学研の子供向け雑誌『5年の科学』『6年の科学』などに長期に渡り好評連載された学習漫画。毎回違う科学テーマを、ギャグと寸劇で解きほぐしながら解説していく短編連作。各話には“専門家役”のキャラクターが登場し、宇宙・生物・日常の科学・未来技術などを題材に、「なぜそうなるのか」「仕組みはどうなっているのか」を、図解と会話で段階的に見せていく。硬い説明で押し切らず、ボケとツッコミでテンポを作り、読者を置いていかないのが特徴。巻ごとに、テーマに沿った多彩な話題をまとめて楽しめる。子供向け雑誌に掲載された漫画だが、大人が読んでも知的好奇心を満たされ、十分に満足感の得られる良作。



第1巻 まんがサイエンス

第2巻 ロケットの作り方おしえます

第3巻 吾輩はロボットである

第4巻 いとしのMr.ブルー

第5巻 内宇宙から外宇宙まで

第6巻 力学の悪戯

第7巻 「見る」科学

第8巻 ロボットの来た道

第9巻 からだ再発見

第10巻 ライフ＆テクノロジー

第11巻 ぼくらの宇宙船

第12巻 暮らしの科学

第13巻 科学がいっぱい

第14巻 科学とつきあう方法

激動の時代の勝負を描いた麻雀ノワールの傑作『麻雀放浪記』が全10巻で330円！

麻雀放浪記

嶺岸信明 (著)、阿佐田哲也 (原作)

全10巻（完結）

330円 (1巻あたり33円)

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作品紹介

終戦直後の東京。職も金もなく街をさまよう若者・坊や哲は、闇営業の賭場で、後に宿敵となるドサ健と出会う。その縁から哲は、麻雀で食う玄人の世界へ足を踏み入れ、年上の女・オックスクラブのママや、麻雀の師となる出目徳らから、麻雀の腕だけでは生き残れない現実を叩き込まれ、場の空気の読み方、腹の探り合い、“技（イカサマ）をも身に着けていく。哲が成長していくにつれ、ドサ健との因縁も深まっていき、やがて、周囲の勝負師たちを巻き込んだ雌雄を決する勝負へとなだれ込んでいく。

今夜あなたも、人ではないお客様の集まるホテルへ。ねむようこ『神客万来!』が全6巻で198円

神客万来!

ねむようこ (著)

全6巻（完結）

198円 (各33円)

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作品紹介

勤めていた会社が倒産し、突然無職になってしまったみちる。途方に暮れて街をさまよっているとき、迷子の子供に出会い、そのまま母親の元まで同行することに。そこは、人外のお客様だけが辿り着けるホテル「ツバメ屋」だった。普通の人間でありながら、ツバメ屋に辿り着き、訪れるお客様が見えるみちるは、接客担当が足りないことからそのまま住み込み従業員に





一日一組限定で願いごとをひとつ叶えてくれる。・みちるがなぜか迷い込み、接客担当が足りないことから住み込み従業員になる。料理人の瑞希ら個性的なスタッフに囲まれながら、神様や妖怪、ドラゴン、昔話の人物まで千差万別の客を迎える日々。仕事を通じてみちるの過去や縁がほどけ、瑞希や“鬼”を含む周囲との関係も変化していく。

珈琲について語れるとかっこよくない？ 『バリスタ』珈琲通になれる全10巻が330円

バリスタ

むろなが供未 (著)、花形怜 (原作)

全10巻（完結）

330円 (各巻33円)

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作品紹介

バリスタとは、客のオーダーに応えるコーヒーの専門職。ローマのバールで腕を磨いた日本人バリスタ・香樹。スカウトを受けて日本へ戻った香樹だったが、そこで与えられた肩書は、意外にも“見習い”だった。昇格を賭けた早淹れ対決や現場の競争に揉まれながら、香樹は抽出技術だけでなく、豆や焙煎、店の在り方とも向き合っていく。大手企業での仕事を経て、香樹はもう一度「自分の店」を目指して動き出す。コーヒーを軸に、人が前へ進んでいく姿を描いた物語。