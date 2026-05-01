Kindle Unlimitedで『百鬼夜行抄 1～16』『メイドさんは食べるだけ 1』が読み放題！

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「幼い頃から不思議な力を持っていた、高校生の飯嶋 律。 律が持つ不思議な力……それは普通の人には見えない妖魔を見る力。 亡き祖父・飯嶋蝸牛が使役していた強力な妖魔・青嵐を護法神とし、 カラス天狗の尾白と尾黒を従え、 さまざまな妖魔との出会いが織りなす不思議絵巻。 シリーズ累計500万部突破の超大人気作品!!」

「英国のお屋敷でメイドとして働くスズメはとある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで生活をすることに。はじめての海外＆一人暮らしなどなど、たくさん心配事もありますが、日本の食べ物に興味津々なスズメは颯爽とアパートを飛び出して……！食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常マンガスタート！！」

『メイドさんは食べるだけ 1巻』

著者：前屋進

出版社：講談社（コミックDAYSコミックス）