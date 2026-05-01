Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第30回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『百鬼夜行抄 1～16』『メイドさんは食べるだけ 1』が読み放題！
2026年05月01日 12時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？
気になるアニメ化作品をチェック
「幼い頃から不思議な力を持っていた、高校生の飯嶋 律。
律が持つ不思議な力……それは普通の人には見えない妖魔を見る力。
亡き祖父・飯嶋蝸牛が使役していた強力な妖魔・青嵐を護法神とし、
カラス天狗の尾白と尾黒を従え、
さまざまな妖魔との出会いが織りなす不思議絵巻。
シリーズ累計500万部突破の超大人気作品!!」
『百鬼夜行抄 1巻』
著者：今市子
出版社：朝日新聞出版（Nemuki+コミックス）
「英国のお屋敷でメイドとして働くスズメはとある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで生活をすることに。はじめての海外＆一人暮らしなどなど、たくさん心配事もありますが、日本の食べ物に興味津々なスズメは颯爽とアパートを飛び出して……！食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常マンガスタート！！」
『メイドさんは食べるだけ 1巻』
著者：前屋進
出版社：講談社（コミックDAYSコミックス）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第31回
トピックス【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」「レプリカだって、恋をする。」が見放題！
-
第29回
トピックスKindle Unlimitedで『BEASTARS 1』『姫騎士は蛮族の嫁 1～3』が読み放題！
-
第28回
トピックスKindle Unlimitedで『オタクに優しいギャルはいない!?1～3』『灰原くんの強くて青春ニューゲーム1』が読み放題！
-
第27回
トピックスKindle Unlimitedで『異世界のんびり農家1～7』『魔法科高校の優等生1～6』が読み放題！
-
第26回
トピックス【Audibleおすすめ情報】『空中ブランコ』『下町ロケット』を聴いて楽しもう！
-
第25回
トピックスKindle Unlimitedで『無職転生1～12』『終末のワルキューレ1～3』が読み放題！
-
第24回
トピックスKindle Unlimitedで『転生したらスライムだった件 1～8』『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった 1～7』が読み放題！
-
第23回
トピックス【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】「淡島百景」「春夏秋冬代行者 春の舞」が見放題！
-
第22回
トピックス【Audibleおすすめ情報】『黒蜥蜴』『本陣殺人事件』を聴いて楽しもう！
-
第21回
トピックス【Audibleおすすめ情報】『そして誰もいなくなった』『ABC殺人事件』を聴いて楽しもう！
- この連載の一覧へ