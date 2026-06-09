「あ〜、X-ファイルのOPを聞きたくなっちゃったな〜」みたいな時、あなたならどうする？

Amazon Music Unlimiteのすすめ

ありますよね。急に、なぜか、どうしても、あの曲が聴きたくなる瞬間が。たとえば夜中にふと「あ〜、X-ファイルのOPの“あの曲”聞きたくなっちゃったな〜」となったとき。曲名は知らない。アーティスト名も別に覚えていない。でも頭の中では、もうあの不穏なメロディーが鳴っている。こうなると人類は無力です。探すしかない。聴くしかない。気持ちよく「あ、これこれ！」と言うしかない。

そんな“突然の聴きたい欲”を受け止めてくれるのが、Amazon Music Unlimiteなのです。

「Amazon Music Unlimite」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？

「モルダー、あなた疲れてるのよ」

ドリフでもおなじみのアレ