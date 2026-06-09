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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第58回

正解は「Amazon Music Unlimited」を使う、でした

「あ〜、X-ファイルのOPを聞きたくなっちゃったな〜」みたいな時、あなたならどうする？

2026年06月09日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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1億曲聞き放題のAmazon Music Unlimitedでミームソングを漁ってみる

Amazon Music Unlimiteのすすめ

　ありますよね。急に、なぜか、どうしても、あの曲が聴きたくなる瞬間が。たとえば夜中にふと「あ〜、X-ファイルのOPの“あの曲”聞きたくなっちゃったな〜」となったとき。曲名は知らない。アーティスト名も別に覚えていない。でも頭の中では、もうあの不穏なメロディーが鳴っている。こうなると人類は無力です。探すしかない。聴くしかない。気持ちよく「あ、これこれ！」と言うしかない。

　そんな“突然の聴きたい欲”を受け止めてくれるのが、Amazon Music Unlimiteなのです。

　「Amazon Music Unlimite」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？

30日間無料体験ありの「Amazon Music Unlimited」を試してみる
 

「モルダー、あなた疲れてるのよ」

Truth & Light: Music from X-Files - Mark Snow

「日本でもビデオレンタルの隆盛などに乗って大人気となった海外ドラマ『X-ファイル』。その特徴的なテーマ曲もミームと化しています。本作は作曲家マーク・スノーが手掛けたオリジナル楽曲を集めたOST」

Truth & Light: Music from X-Files - Mark Snow

再生時間：48分
レーベル：Warner Records

Truth & Light: Music from X-Files - Mark Snowを「Amazon Music Unlimited」で聴く
 

ドリフでもおなじみのアレ

The Pink Panther - Henry Mancini

「YouTubeなどのショート動画をはじめ、ドリフのコントでもおなじみ“誰もが聞いたことあるアレ”ことピンク・パンサーのテーマを収録したアルバム。巨匠ヘンリー・マンシーニが手掛けた数々の映画音楽および『ピンク・パンサーの帰還』のOSTからボーナストラックを4曲収録しています」

The Pink Panther - Henry Mancini

再生時間：43分
レーベル：RCA

The Pink Panther - Henry Manciniを「Amazon Music Unlimited」で聴く
 

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