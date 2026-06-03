1億曲を聴き放題＆ダウンロードOK！ 「Amazon Music Unlimited」30日間無料体験やってます

1億曲を「自由に」楽しめるAmazon Music Unlimited

「あれ？ 似たような名前で音楽が聴けるサービスあったよね!?」と思った方、案外多いのでは。確かにAmazonには「Amazon Music Prime」という音楽配信サービスも存在します。

Amazon Music Primeはプライム会員の特典の1つで、今回紹介する「Amazon Music Unlimited」同様、1億曲を楽しめるというふれこみですが、そちらはあくまでもシャッフル再生もしくは気に入った楽曲を集めたプレイリストを再生するという仕様。

BGM的に活用するのであればAmazon Music Primeで十分、という考え方もできるかもしれませんが、聴きたい曲をいつでも自由に選びたい、そして楽曲を大量にダウンロードしてオフライン再生したい場合は「Amazon Music Unlimited」を選ぶべきです。

また、音質にこだわりたい方も「Amazon Music Unlimited」へのアップグレードをおすすめします。CD音質はもちろん、最大24bit/192kHzのハイレゾ音質で楽しめるのは魅力でしょう。

月額料金1080円で、前述した通り1億曲が利便性込みで聴き放題となります。原稿執筆現在、最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンを実施中です。

“ボート少年”ミームに乗って14年ぶりに大流行中

「ドラマ主題歌として大きな話題を呼び、一気にファン層を拡大させた前作シングル『僕と花』から間髪入れず放つ7枚目のニューシングル！ ダンサーJONTE'が出演する“モード学園”CMソングとして4月より全国大量オンエア中の圧倒的クオリティー＆世界観で魅了する遊び心、インテリジェンス、ポップネスを兼ね備えた2010年代型サマーダンスチューン！」 「夜の踊り子 - サカナクション」

1. 夜の踊り子

2. multiple exposure

3. 僕と花（sakanaction Remix） 再生時間：17分

レーベル：ビクターエンタテインメント

ダンスPVが大バズりした名曲