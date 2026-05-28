Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第54回
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「しかのこ」と「グレンダイザーU」の共通点は何でしょう？ 正解は“ツノ”でした。あと、どちらもプライムビデオで見放題です
2026年05月28日 20時00分更新
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「人類よ、シカを目指せ！ 都立日野南高校に通う女子高生、虎視虎子。ある日の登校中、彼女は顔に冷たいものが当たるのを感じた。ふと上を見ると、そこには鼻水をたらし、ツノが電線に引っかかって身動きが取れなくなっている女の子が――!? うっかり変な『ツノ』の生えた少女・鹿乃子のこを助けたことで、優等生（の皮を被った）虎視虎子の人生がかき乱されていく……一人の少女（元ヤン）が一人のシカ（？）に出会うガール・ミーツ・シカ物語開幕！！」
©おしおしお・講談社／日野南高校シカ部
「しかのこのこのここしたんたん」
ボリューム：12エピソード
監督：太田雅彦
出演：潘めぐみ、藤田咲、田辺留依ほか
「砂漠に堕ちた男には、記憶がない。男は兜甲児に拾われ、大介と名付けられた。夢のクリーンエネルギー光子力により成した財で、大富豪と正義の味方、2つの顔を持つ甲児は、どこか陰があるも非凡な才能を持つ大介に信頼を寄せて行く。穏やかな日々が続くと思われていた中、未確認空中現象が世界中の大都市上空に出現する。それは地球から遠く離れた星系より襲来したベガ星連合軍だった。地球の兵器を遥かに凌駕するベガの前に蹂躙される人類。プールの水を割って屹立する鉄の城マジンガーZ、地球最後の希望も異形の兵器円盤獣を前に苦戦を強いられる。絶体絶命の中、砂塵を舞い上げ現れたのは、異星の魔神グレンダイザー。乗っていたのは大介、彼は故郷フリード星を追われた王子デューク・フリードだったのだ──」
（C）Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
「グレンダイザーU」
ボリューム：13エピソード
監督：福田己津央、久藤瞬
出演：入野自由、下野紘、上坂すみれほか
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