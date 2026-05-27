Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第52回
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ガンダム50周年に向けて見返したい「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」“なんかすごい”で終わらせるには惜しすぎる！
2026年05月27日 20時00分更新
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「宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、GQuuuuuuX ジークアクスを駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた」
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」
ボリューム：12エピソード
監督：鶴巻和哉
出演：黒沢ともよ、石川由依、土屋神葉ほか
「懐かしさで溢れる街「九龍城砦（くーろんじょうさい）」の不動産屋で働く鯨井令子は、先輩社員である工藤発に心惹かれていた。その恋を自覚した令子はある日、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿をしていた。もう一人の鯨井令子の存在が自分に過去の記憶がないことを気づかせる。妖しくも美しい九龍の街で繰り広げられる日常。記憶がないのに懐かしく感じる風景。そして、止められない恋心。過去・現在の時間軸が交錯する中、恋が、全ての秘密を解き明かす――」
©眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会
「九龍ジェネリックロマンス」
ボリューム：13エピソード
監督：岩崎良明
出演：白石晴香、杉田智和、置鮎龍太郎ほか
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