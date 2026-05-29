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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第55回

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平穏に暮らしたいだけなのに、謎が放っておいてくれない！ 静かに面白すぎるアニメ「小市民シリーズ」【プライムビデオ】

2026年05月29日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「わたし、知りたかったの。恋とはどんなものかしらって。たがいに助け合う“互恵関係”を解消した、高校二年の小鳩くんと小佐内さん。小佐内さんは、新聞部一年の瓜野くんとつきあいはじめる。瓜野くんは在学した証しを残し、小佐内さんにいいところを見せるため、市内で起きた放火事件を学内新聞で取り上げようと奮闘する。一方、小鳩くんはクラスメイトの仲丸さんとつきあいはじめる。平穏な日々を過ごすなか、河川敷で放火現場に遭遇し……。小鳩くんと小佐内さんの小市民としての再出発は、はたしてどうなるのだろうか」
©米澤穂信・東京創元社／小市民シリーズ製作委員会

小市民シリーズ
ボリューム：22エピソード
監督：神戸守
出演：梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎ほか

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「遥か東方の果て、ヤナトの国。古来よりこの地では神々の住む頂の世と人間の住む麓の世、二つの世があると信じられている――。頂の世に住まう上級神かつ駄女神のサクナヒメは、武神と豊穣神の間に産まれながら、両親が蓄えた穀を潰しぐうたらな生活を送っていた……そんな中ある日、ひょんなことから神々の都を追放され、鬼たちが巣喰う孤島・ヒノエ島へ!?　明日の食糧もままならない未開の離島で、土を耕し米を育てて鬼退治へ。神の世に迷い込んだ人間たちと、ひよっこ豊穣神の、もみ殻舞い散る集団生活が始まる!!」
©えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会U

天穂のサクナヒメ
ボリューム：13エピソード
監督：吉原正行
出演：大空直美、衣川里佳、鳴海崇志ほか

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