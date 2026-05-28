Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第53回
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お嬢様、ロックをお嗜みになる！ 上品なのに爆音すぎるアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」が見放題
2026年05月28日 17時00分更新
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「一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女（ノーブルメイデン）」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振るまうりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し……。お嬢様×ロック!? “本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕！」
©福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会
「ロックは淑女の嗜みでして」
ボリューム：13エピソード
監督：綿田慎也
出演：関根明良、島袋美由利、福原綾香ほか
「音楽・芸術・スポーツ、あらゆるエンターテインメント分野で 未来を嘱望された若者たちが集う【私立グロリア学園】。その音楽科では、偉大な音楽家たちの「才能（可能性）」に適合した者が【ギフト】を体内に移植され、その音楽家の名前で呼ばれることになる。 ケガをきっかけに適合性を見出された青年・ベートーヴェンもその一人。学園に編入したベートーヴェンは、異なるギフトを受け継ぐ仲間たちと出会い 音楽の魅力に触れながら、コンテストでの優勝を目指すことに――。偉大な音楽家の意思を未来へ紡ぐ夢のプロジェクト音楽（エモージョン）とVR空間（ビジュアライズ）が織りなす奇跡のシンフォニーがここに開演！」
（C）CLASSIC★STARS PROJECT
「クラシック★スターズ」
ボリューム：13エピソード
監督：大庭秀昭
出演：内田雄馬、伊東健人、安部瞬ほか
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