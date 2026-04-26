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Kindle漫画セール情報「推し漫」 第121回

どどどうした白泉社!? 『パタリロ！』全50巻が1冊173円セール！ 買う予定なかったのに買ってしまったではないか【Kindle漫画セール情報】

2026年04月26日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

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　大変です。「だーれが殺したクックロービン♪」でおなじみ、魔夜峰央センセイの傑作ギャグ漫画『パタリロ！』が最大75%オフ（平均70%オフ）です。全50巻の長編作で、通常時なら29,857円が今だけ8,908円という壊れたセールを展開中。いったい白泉社はどうしてしまったんでしょうか。社内で内紛でも起こっているのではないかと少し心配になりますが、いち消費者としては大歓迎。おかげで私も特に買う予定はなかったのにまんまと買ってしまいました。

　前回のセール時には『パタリロ！』より『ラシャーヌ！』を推していた私ですが、『パタリロ！』とて決して嫌いではないのです。次の内紛がいつになるか分かりませんので、みなさんもこの機会にぜひどうぞ。

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ラシャーヌは可愛いがパタリロは小憎らしいがのがいいのだ

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パタリロ！
魔夜峰央 (著) 
全50巻（完結）
8,908円 (70%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　架空の宝石国家「マリネラ王国」を舞台に、10歳の美少年国王パタリロ・フォン・ロゼンベルク（通称パタリロ！）が、天才的な頭脳を持ちながら破壊的な性格ゆえに毎回王国を大混乱に陥れまくるドタバタコメディ。

　全50巻という長編連載だが、その人気の一翼を担っているのが、パタリロの護衛兼監視役としてイギリスMI6から送り込まれた美形スパイ・バンコランとその部下マライヒ。ボーイズラブのハシリ的な展開と、クックロビン音頭など、お約束ギャグのヒットもあり、アニメ化もされた魔夜峰央センセイの出世作。

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