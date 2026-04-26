なんてことしてくれてんだ白泉社！『上野さんは不器用』が70%オフ、全10巻で2,270円！でかした！【Kindle漫画セール情報】

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tugenekoセンセイのこじらせ漫画『上野さんは不器用』が、なんと突如70%オフでセールをはじめました。全10巻で2,270円です。なにしてんだ、白泉社！ さすがです。

前回の『上野さんは不器用』のセールのときにも書きましたが、ワタクシ、かつてtugenekoセンセイの『彼とカレット。』という漫画の担当をしておりまして。よく、漫画制作は作家と編集者の二人三脚なんてことを申しますが、ホントにtugenekoセンセイには申し訳ないことをしたんですけど、カレットに関してはもうtugenekoセンセイに丸投げで、ほぼ上がってきたネームのまま仕上げてもらってました。だって、そのままで十分面白かったんだもん。たぶん、tugenekoセンセイはもっとアイデア出しとか協力してほしいとか思われていたんでしょうが、今もって思うのは、私なんぞが浅知恵入れずに最後まで完走していただいて本当によかったということです。おかげで『彼とカレット。』は今もってtugenekoセンセイの最高傑作だと信じております。

そんなわけで、『上野さんは不器用』はアニメ化まで果たしたとても面白い漫画で現在70%オフという大胆セールの最中ですが、tugenekoマスターピースである『彼とカレット。』は強気の定価で販売中です。こちらも負けないくらい面白いのでよかったらぜひ。

tugenekoセンセイ、お元気ですか？

上野さんは不器用

tugeneko (著)

全10巻（完結）

2,270円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中学校の科学部部長にして天才発明家・上野さんは、部活の後輩・田中くんのことが大好きすぎる。しかし超がつくほど不器用で、想いを伝えるために自作の微エロい発明品を使ってアピールするが、田中くんが天然ドSで鈍感すぎるせいで、上野さんの想いはいつも空回り＆エッチな方向に暴走！ 斬新すぎるセクハラ方面寄りの発明品＋ドタバタラブコメ！

作品紹介

tugenekoセンセイ初の商業誌連載にしてフルカラーの4コマ漫画。



ある日突然、最新型家政婦ロボの被験者に選ばれた大学生のイケダくん。アパートにやってきたのはカワイイ（？）けれどまったくデレないツンツン家政婦ロボ、カレット。彼とカレットが巻き起こす、ちょっとエッチで容赦ない日常！