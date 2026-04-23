トラック予約/受付システム「トラック簿」、物流拠点における無人運営対応機能を提供開始　省人化など支援

ハコベル株式会社は4月17日に、同社が提供するトラック予約/受付システム「トラック簿」において、物流拠点の無人運営対応機能の提供開始を発表した。物流拠点の省人化とドライバーの待機時間削減の両立を支援するという。

倉庫・物流関連業界では、2025年4月の物流効率化法（物効法）改正を受けて、荷待ち・荷役時間の把握と改善策の実行が求められるようになり、物流拠点運営においてはこれらの両立が喫緊の課題になっているという。

同社によると、運営を無人・少人数で行っている物流拠点では、特定の協力会社に運送業務と荷物の積み下ろし業務（荷役）を委託することが一般的で、そうしたケースではドライバーが自身の判断でバース（荷物の積み下ろしなどに利用するスペース）に接車し、自身で荷役も行うという。物効法対応では、こうした自主荷役の開始・完了も記録する必要があり、システムでの解決が求められているそうだ。

「トラック簿」では、物流拠点側からのバースへの呼び出しを不要にし、ドライバーの判断による接車の運用を維持しながら、荷役の開始時・終了時にバースに設置したタブレット端末やスマホアプリを通じた打刻が可能。これにより、拠点内の柔軟な運用設計に対応できるようになるという。一方で、ドライバーが打刻する手間を最小化すべく、打刻はボタンひとつで完了するシンプルな設計にしているとのこと。

また、物流拠点側からのバースへの呼び出しができる有人拠点用モードとの併用にも対応しており、夜間や休日のみ無人運営を行っている拠点でも運用が可能だという。

同機能を通じて拠点の運営体制に関わらず、正確な荷待ち・荷役時間の把握を支援するのに加えて、同社専任スタッフによる改善に向けたアドバイスを行うことで、ドライバーの荷待ち時間の短縮と物流拠点の省人化という業界課題の解決を目指すとしている。