地図を使ったプログラミング学習サービス「地図ぼうけんラボ」正式版提供開始　教育現場での利用にも対応

株式会社Geoloniaは4月15日に、デジタル地図とプログラミングを組み合わせた地図作品作成サービス「地図ぼうけんラボ」正式版の提供を開始した。ビジュアルプログラミングツール「Scratch 」をベースに開発し、プログラミング初心者でもブロックを組み合わせることで観光案内や防災シミュレーション、地域クイズなど多様な地図作品を作れるという。無料で利用可能とのこと。

「地図ぼうけんラボ」は、デジタル地図とプログラミングを組み合わせた学習サービス。2025年5月のベータ版提供開始以降、学校・学童・個人などさまざまなユーザーからのフィードバックを受け、機能の追加と改善を重ね、今回、正式版の提供を開始したという。

正式版では、地図上にキャラクターやオブジェクトを配置し、「Scratch」ベースのブロックプログラミングで地図を作成可能。作成後は「みんなの地図」として公開・共有でき、他ユーザーの作品を見て学ぶこともできるという。

また、オープンデータを活用しており、国土地理院の地図（背景地図・空中写真・ハザードマップなど）や国土数値情報（都市計画・施設情報など）を標準搭載。ベースマップやゲーム風マップといった地図スタイルも選択可能とのこと。

このほか、オリジナル画像を地図上に表示するためのアップロード機能や、追加した点・線・面の色や太さなどのスタイルを変更するブロックを搭載。地図上には「女の子」「男の子」「車」などのキャラクターを配置可能で、自分だけのキャラクター（スプライト）を作成できるマイスプライト機能を備え、より表現豊かな作品づくりができるとしている。

教育現場での利用に対応していることも特徴のひとつ。グループ機能によってクラスや学年単位でアカウントを一括招待・管理可能。社会科・総合的な学習の時間・防災教育・プログラミング教育など、教科横断的な学びに対応するとしている。

利用料は無料。公式サイトからアカウント登録することで、全機能を利用できるとのこと。対象は小学生から高校生、個人、教育機関、研究機関など。個人の学習、趣味の作品づくり、大学・研究機関での利用など用途は問わないとしている。対応端末は、Windows、Mac、Chromebook、iPad（Webブラウザ）。