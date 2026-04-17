Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、リアルタイムトークアシスト機能提供開始 Web会議の顧客対応をその場で支援
株式会社RevCommは4月14日に、同社が提供するWeb会議解析AI「MiiTel Meetings」に、生成AIが業務を支援する「リアルタイムトークアシスト機能」の実装を発表した。AIによるリアルタイム要約のほか、現場におけるトークの提案やヒアリング漏れチェックなど、営業現場で支援を行い、生産性の向上を図るという。
同社によると、従来の音声解析AIは「振り返り」に主眼が置かれていたが、実際の現場では「今、この瞬間の顧客対応」の支援が求められているという。こうした背景から、「MiiTel Meetings」でのWeb会議中に、生成AIが会話に伴走して、担当者の認知・判断・操作をリアルタイムで支援する機能を開発したとのこと。これにより、個人のスキルに依存しない対応品質の均一化と、業務の効率化を支援するとしている。
「リアルタイムトークアシスト」の主な機能として挙げられているのは3点。一点目は、営業の現場において、競合他社への切り返し案や、顧客の本音を引き出すための推奨トークをAIが提示。商談におけるその場の判断をアシストする。
二点目は、Web会議の内容をAIがリアルタイムで解析し、ヒアリングすべき重要事項をチェック。事後の振り返りではなく、その場で確認を完了させることで、再商談の手間（手戻り）を削減し、営業サイクルの短縮を図る。
三点目は、営業のトップパフォーマーの知見を反映したAIの支援を通じて、全担当者が均質な顧客対応を行える環境の実現を支援すること。人材不足や教育コストの課題解決にも寄与するとしている。
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