GT-R×G-SHOCK第7弾きた！ “鉄仮面”ミニカーも登場！ 日産グッズ115点が一斉投入

日産、NISSAN／NISMO collectionの新商品115点を投入
日産自動車は4月10日、日産オリジナルグッズ「NISSAN/NISMO collection」の新商品を発売すると発表した。今回追加されるのは「NISSAN collection」52点と「NISMO collection」63点で、あわせて115商品。発売日は4月23日で、一部商品は発売時期が異なるとしている。
販売場所は、全国の日産販売会社、グローバル本社ギャラリー、NISSAN CROSSING内の「日産ブティック」、そして日産オンラインショップ。日産およびNISMOブランドの世界観を、日常で使えるアイテムとして展開するラインアップとなる。
NISSAN collectionは
GT-RやフェアレディZ、スカイラインが前面に
NISSAN collectionでは、GT-RとG-SHOCKのコラボレーションモデル第7弾となる「NISSAN GT-R G-SHOCK」が注目商品のひとつとして用意される。
八角形フォルムのデジタル・アナログコンビネーションモデルを採用し、カーボンコアガード構造による軽量性と耐久性を備え、GT-Rを象徴する赤をアクセントとしている。なお、この商品は5月発売予定となっている。
このほか、R34型GT-Rのエンジンルームを描いた「R34 エンジンイラストTシャツ」、ZロゴとNISSANロゴを配した「Fairlady Z マグカップ」、収納力を意識した「NISSAN キャンバストートバッグ」、重厚感を特徴とする「メタルキーリング」などを展開する。
R30型スカイライン 2000ターボ インタークーラー RS-X、通称“鉄仮面”を再現した1/18スケールのミニカーも5月に発売予定だ。
NISMO collectionは
実用小物とヘリテージ感を押し出す構成
NISMO collectionでは、「HERITAGEリンガーTシャツ」「NISMO 折りたたみコンテナボックス 20L」「ステンレスボトル（REVOMAX Standard）」「クールタオル ロング」などが新商品としてラインアップされる。
ヘリテージロゴをあしらったリンガーTシャツはレトロスポーティな印象を打ち出し、折りたたみコンテナは車載収納を意識した実用品として展開する。ステンレスボトルは片手開閉や保温・保冷性能、炭酸飲料対応を特徴とし、クールタオルは濡らして振ることで冷感が持続する仕様とするなど、ブランドイメージと日常利用の実用性を両立した構成となっている。
今回の新商品群は、GT-RやフェアレディZ、スカイラインといった象徴的モデルを前面に出したNISSAN collectionと、モータースポーツのイメージと実用性を融合させたNISMO collectionの2軸で展開される。価格や詳細については、日産が公開するオンラインカタログなどで確認できる（https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/COLLECTION/）。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります