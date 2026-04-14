GT-R×G-SHOCK第7弾きた！ “鉄仮面”ミニカーも登場！ 日産グッズ115点が一斉投入

日産、NISSAN／NISMO collectionの新商品115点を投入

日産自動車は4月10日、日産オリジナルグッズ「NISSAN/NISMO collection」の新商品を発売すると発表した。今回追加されるのは「NISSAN collection」52点と「NISMO collection」63点で、あわせて115商品。発売日は4月23日で、一部商品は発売時期が異なるとしている。

販売場所は、全国の日産販売会社、グローバル本社ギャラリー、NISSAN CROSSING内の「日産ブティック」、そして日産オンラインショップ。日産およびNISMOブランドの世界観を、日常で使えるアイテムとして展開するラインアップとなる。

NISSAN collectionは

GT-RやフェアレディZ、スカイラインが前面に

NISSAN collectionでは、GT-RとG-SHOCKのコラボレーションモデル第7弾となる「NISSAN GT-R G-SHOCK」が注目商品のひとつとして用意される。

八角形フォルムのデジタル・アナログコンビネーションモデルを採用し、カーボンコアガード構造による軽量性と耐久性を備え、GT-Rを象徴する赤をアクセントとしている。なお、この商品は5月発売予定となっている。

このほか、R34型GT-Rのエンジンルームを描いた「R34 エンジンイラストTシャツ」、ZロゴとNISSANロゴを配した「Fairlady Z マグカップ」、収納力を意識した「NISSAN キャンバストートバッグ」、重厚感を特徴とする「メタルキーリング」などを展開する。

R30型スカイライン 2000ターボ インタークーラー RS-X、通称“鉄仮面”を再現した1/18スケールのミニカーも5月に発売予定だ。

NISMO collectionは

実用小物とヘリテージ感を押し出す構成

NISMO collectionでは、「HERITAGEリンガーTシャツ」「NISMO 折りたたみコンテナボックス 20L」「ステンレスボトル（REVOMAX Standard）」「クールタオル ロング」などが新商品としてラインアップされる。

ヘリテージロゴをあしらったリンガーTシャツはレトロスポーティな印象を打ち出し、折りたたみコンテナは車載収納を意識した実用品として展開する。ステンレスボトルは片手開閉や保温・保冷性能、炭酸飲料対応を特徴とし、クールタオルは濡らして振ることで冷感が持続する仕様とするなど、ブランドイメージと日常利用の実用性を両立した構成となっている。

今回の新商品群は、GT-RやフェアレディZ、スカイラインといった象徴的モデルを前面に出したNISSAN collectionと、モータースポーツのイメージと実用性を融合させたNISMO collectionの2軸で展開される。価格や詳細については、日産が公開するオンラインカタログなどで確認できる（https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/COLLECTION/）。