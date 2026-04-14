cosmobloom、デオービット装置「LEAF」開発　軌道上で膜面を展開し衛星の軌道離脱を促進

株式会社cosmobloomは、小型衛星向けデオービット装置「LEAF（Lightweight Expandable Aerobraking Film）」の開発完了を発表した。同装置は、超軽量かつ高収納効率を特徴とする膜構造を用い、軌道上で大面積に展開することで空気抵抗を増大させ、衛星の軌道離脱（デオービット）を促進するという。

同社によると、低軌道における衛星数の増加に伴い、運用終了後の衛星を軌道から速やかに除去することが国際的に求められているという。特に米国の連邦通信委員（FCC）が定めた、任務を終えた低軌道衛星は5年以内に“廃棄軌道”に移すことを義務づける、いわゆる「5年ルール」への対応が重要視されているとのこと。

こうした動向を踏まえ、「LEAF」は小型衛星においても確実な軌道離脱を実現することを目的として設計。収納時は0.3U（82mm × 82mm × 30mm）のコンパクトな体積に収まりながら、軌道上では最大約3.64平方メートルの膜面へ展開する。モーターなどの駆動機構を用いない自己展開型構造で、軽量性と収納効率を両立しているという。

さらに、衛星の軌道降下率が低い太陽活動極小期において、膜面展開率が80％に留まり衛星がタンブリング（姿勢安定していない回転運動）している場合でも、高度550kmから質量12kg（6U相当）の衛星を5年以内に軌道降下させることを想定して設計したという。この装置を複数機使うことで、幅広い条件の衛星やロケットにも対応可能だとしている。

今後は、実際の宇宙環境における性能検証を目的として、2026年冬に宇宙実証を行うという。