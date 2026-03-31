でかっ！日清「山盛りカレーメシ」約1.4倍・400g超の大容量　優勝では

日清食品は4月13日より、「日清山盛カレーメシ 欧風ビーフ」と「日清山盛ハヤシメシ デミグラス」を全国で発売します。

1.4倍、400g超の「山盛カレーメシ」

「日清カレーメシ」「日清ハヤシメシ」はお湯を注いで5分で楽しめる即席カップライスです。



今回の新商品は、「カレーメシをお腹いっぱい食べたい」という声に応えた増量タイプで、従来商品よりライスとルゥをそれぞれおよそ1.4倍に増量。調理後の重量は400g以上となります。

▲日清山盛カレーメシ 欧風ビーフ 408円

ビーフとたまねぎの旨みをベースに、コリアンダーやカルダモンなどのスパイスとバターの風味をきかせたカレールゥが特徴です。

隠し味にココアを加えることで、コク深く濃厚な味わいに仕上げているといいます。具材には大豆たん白入り牛ミンチ加工品、ポテト、ニンジンを使用しています。

▲日清山盛ハヤシメシ デミグラス 408円

炒めたたまねぎの甘みと香ばしさをベースに、トマトのほのかな酸味とビーフの旨みを組み合わせたルゥが特徴です。

シナモンやクローブなどのスパイスを加え、まろやかでコクのある味わいに仕上げています。具材には牛肉風の大豆たん白加工品やグリルドオニオンを使用しています。



いずれの商品も、お湯を注いで5分後にかき混ぜるだけで調理できる点は従来シリーズと同様です。

普通サイズじゃ足りない人へ

「カレーメシ」シリーズの手軽さはそのままに、ライスとルゥを約1.4倍に増量し、満足感がアップした「山盛」が登場します。カレーとハヤシの2種類が用意されているため、その日の気分で選べる点もうれしいですね。

忙しい日の食事やストック用としても活用しそうです。普通サイズでは満足できないという人は、ぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。