マクドナルド×ガンダム「タツタ、食べまーす」史上初チェダー入りも、全6種

マクドナルドは「チキンタツタ」シリーズ全6種を4月15日より期間限定で発売します。今回、人気アニメ「機動戦士ガンダム」とコラボし、数量限定コラボパッケージが登場します。

チキンタツタが今年も！チェダーチーズ入りも登場

「チキンタツタ」は1991年に初登場し、35年にわたって親しまれている人気の期間限定バーガー。今回定番「チキンタツタ」と、新商品の「チーズチキンタツタ」「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」の3つのバーガーが登場します。

特に「チーズチキンタツタ」は、チキンタツタ史上初、チェダーチーズを加えた注目商品です。

▲チキンタツタ

460円～／セット760円～

生姜醤油の風味のタツタパティに、千切りキャベツ、辛味のあるソースを合わせ、オリジナルバンズでサンド。バンズはほのかな甘みがあり、ふんわりした食感になるよう生地をひとつひとつ人の手で“むすんで”いるのも特徴。

▲（新）チーズチキンタツタ

490円～／セット790円～

同じく、生姜醤油の風味のタツタパティに、チェダーチーズ、千切りキャベツ、ソースを合わせ、オリジナルバンズでサンドした商品。マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群でやみつきになるんだとか。

▲（新）タルタル油淋鶏風チキンタツタ

520円～／セット820円～

チキンタツタをベースに、ごま油にネギ・にんにくを加えた香味油と、生姜をアクセントにした油淋鶏風タルタルを組み合わせた商品。タルタルには玉ねぎとたまごを使用しており、食感も含めてタツタパティの味わいを引き立てるとしています。

▲シャカシャカポテト じゃがバタ

ポテト単品＋50円～／セット＋50円～

2025年に発売された「シャカシャカポテト じゃがバタ」がリニューアル。バターと醤油にチーズを加えたコクと旨みが楽しめる一品。今回新しく、北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い仕上がりになったんだとか。

▲（新）マックフィズ 和かんきつヨーグルト味

300円～／セット＋50円

日向夏、甘夏の果汁を使用した炭酸ドリンク。さわやかな香りと甘さ、後に引くまろやかなヨーグルト風味がポイント。果汁1％。

▲（新）マックフロート 和かんきつヨーグルト味

380円～／セット＋70円

「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」にソフトクリームをトッピングしたさわやかでリッチな味わいのデザートドリンク。

ガンダムパッケージで提供

シリーズ商品は「機動戦士ガンダム」とのコラボデザインのパッケージ（数量限定）で提供されます。バーガー3種、マックフィズ／フロートで異なるパッケージを展開。ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクⅡなどが描かれています。

数量限定パッケージは無くなり次第終了です。

マック、行きまーす タツタ、食べまーす！

ファンの層が厚いガンダムとのコラボで今年のチキンタツタも盛り上がりそう。

4月14日より放送開始となる新TVCMでは、1979年に放送を開始した「機動戦士ガンダム」の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するオリジナルアニメーションが見られるそうです。なんと、サンライズ制作の完全新作。

CMも楽しみですね！ タツタ、食べまーす！

※記事中の価格は税込み