2年ぶり、1.5倍増量。なか卯の春メニューが復活

なか卯は4月15日11時より「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を販売します。

なか卯菜の花の丼とうどんが登場

2年ぶりに、なか卯に「菜の花」シリーズが登場します。

▲「菜の花の親子丼」（ごはん小盛：600円、並盛：620円、ごはん大盛：720円）

「菜の花の親子丼」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、菜の花のからし和えをあわせた商品。最後まで菜の花の味わいを楽しめるよう、2024年の販売時より菜の花を約1.5倍に増量しています。

菜の花は、シャキシャキとした食感とからしのピリッとした辛みで、濃厚な“こだわり卵”を使用した親子丼の旨みを引き立てるといいます。

▲「冷やし菜の花のおうどん」（小：430円、並：490円、大：590円）

同時に、定番の「冷やしはいからうどん」に菜の花のからし和えを添えた「冷やし菜の花のおうどん」も販売します。

菜の花のからし和えがスープに溶け込み、さらにうどんがほんのり黄色みを帯びることで、「春の菜の花畑を思わせる色合い」だとしています。やさしい出汁の味わいに、食感のよい菜の花と、からしのほのかな辛みが調和するんだとか。

春を感じられそう！

だんだんと暖かい日も増えてきましたね。なか卯に、春らしいメニューの登場です。

目で見て、そして味わって楽しめるのが嬉しいですね！

（※文中の価格はすべて税込）